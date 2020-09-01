Сокращение населения России в 2020 году поставит 14-летний рекорд

В 2020 году население России сократится на 158 тысяч человек. Это максимальный показатель за последние 14 лет, пишет РБК.
Такие выводы обозначены в тексте проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.
Согласно данным, Россия сможет выйти на положительную динамику в приросте населения только в 2022 году, однако отмечается, что документ может изменяться.
В тексте написано, что доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2020 году вырастет до 13,3% (в 2019 году было 12,3%). Одной из целей правительства является снижение этого показателя до 6,5% к 2030 году.
Комментарии
Да враньё это все. Лучше слушайте, как Путин о народе заботится.
А Путин говорил стало лучше. и кто же врет? Амик? Ой посодють ) ) ) )
документ - это Документ
А то что пишет РБК - то же самое , что и ОБС
"Согласно данным, Россия сможет выйти на положительную динамику в приросте населения только в 2022 году"
Предпосылок для "положительной динамики" нет и пока не предвидется. Хотелок правительства для этого недостаточно. И ресурса нет.
Слава царю и его дружбанам-патриотам!
Нас стабильно становится меньше, главное лодку не раскачать...
Уважаемые коллеги, вот Подскажите зачем стране люди если им не где работать? Может сначала существующих нормальной работой обеспечить, а затем просить рождаемость повышать. И разумеется без мигрантов, которые двух слов по русски связать не могут.