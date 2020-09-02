О мышах и не только. В Барнауле презентовали новый спектакль от питерского режиссера

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Несмотря на пандемию, театры Алтайского края продолжают свою работу. 1 сентября в Алтайском государственном театре кукол "Сказка" состоялась сдача спектакля "Все мыши любят сыр". Его режиссер – лауреат Национальной театральной премии "Золотая маска", лауреат и дипломант Высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит" Петр Версилов.
Новый спектакль сделан по мотивам сказки известного венгерского писателя Дюлы Урбана о непростой дружбе двух маленьких веселых мышат, одна из которых белого цвета, а другая – серого. Но сказка является лишь частью спектакля: мышек нам представляют просто обычными театральными актерами. Так мы наблюдает картину за кадром со своей историей. Премьера постановки намечена на 19 сентября.
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