МТС назвали самые популярные озера Алтайского края

Большое Яровое, озеро Ая и озера в Завьяловском районе стали лидерами рейтинга. В зонах этих водоемов оператор зафиксировал наибольший мобильный трафик.
"Природные достопримечательности Алтайского края в этом году оценили не только сибиряки, но и жители европейской части России. Качественная мобильная связь необходима всем, поэтому мы развиваем сеть МТС в популярных туристических зонах Алтайского края. В частности, в 2021 году мы планируем установку дополнительного оборудования в районе "Бирюзовой Катуни", – прокомментировал директор МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин.
Наиболее посещаемое озеро региона – Яровое, место с развитой инфраструктурой. По данным МТС, здесь зафиксирован наибольший объем голосового и интернет-трафика. Этому способствует и удвоенная скорость сети, которую оператор настроил в начале года.
Второе по популярности место – озеро Ая. Сам по себе водоем небольшой, но вблизи находятся десятки туристических баз разного уровня комфорта. В окрестностях озера Ая у МТС уверенное покрытие сети LTE , поэтому отдыхающим доступны все современные цифровые сервисы.
Третье место занимают озера в Завьяловском районе. Это комплекс озер, близких друг к другу, но при этом разных по составу воды – солёное, щелочное. Здесь практически нет никаких удобств – возможно, поэтому люди приезжают на отдых ненадолго.
В МТС также заметили увеличение туристического потока в районе "Бирюзовой Катуни". По сравнению с прошлым годом, трафик вырос почти в два раза. Базовая станция здесь обеспечивает высокоскоростную передачу данных: отдыхающие могут не только звонить родным и друзьям, но и "заливать" сториз и видеоконтент в социальные сети, просматривать ленту новостей, общаться через мессенджеры.
Комментарии
В гуселетово был в этом году два раза.
А на Яровом вчера ещё купаться можно было! Вода теплая, южный бриз, погода жаркая и солнечная. Чем многие и воспользовались.