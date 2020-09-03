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МТС назвали самые популярные озера Алтайского края

, ИА "Амител"
Компания проанализировала мобильный трафик за лето 2020 года
Фото: multiurok.ru

Фото: multiurok.ru

Большое Яровое, озеро Ая и озера в Завьяловском районе стали лидерами рейтинга. В зонах этих водоемов оператор зафиксировал наибольший мобильный трафик. 

"Природные достопримечательности Алтайского края в этом году оценили не только сибиряки, но и жители европейской части России. Качественная мобильная связь необходима всем, поэтому мы развиваем сеть МТС в популярных туристических зонах Алтайского края. В частности, в 2021 году мы планируем установку дополнительного оборудования в районе "Бирюзовой Катуни", – прокомментировал директор МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин.

Наиболее посещаемое озеро региона – Яровое, место с развитой инфраструктурой. По данным МТС, здесь зафиксирован наибольший объем голосового и интернет-трафика. Этому способствует и удвоенная скорость сети, которую оператор настроил в начале года.

Второе по популярности место – озеро Ая. Сам по себе водоем небольшой, но вблизи находятся десятки туристических баз разного уровня комфорта. В окрестностях озера Ая у МТС уверенное покрытие сети LTE , поэтому отдыхающим доступны все современные цифровые сервисы.

Третье место занимают озера в Завьяловском районе. Это комплекс озер, близких друг к другу, но при этом разных по составу воды – солёное, щелочное. Здесь практически нет никаких удобств – возможно, поэтому люди приезжают на отдых ненадолго.

В МТС также заметили увеличение туристического потока в районе "Бирюзовой Катуни". По сравнению с прошлым годом, трафик вырос почти в два раза. Базовая станция здесь обеспечивает высокоскоростную передачу данных: отдыхающие могут не только звонить родным и друзьям, но и "заливать" сториз и видеоконтент в социальные сети, просматривать ленту новостей, общаться через мессенджеры.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

3.09.2020 16:51
- гость -

В гуселетово был в этом году два раза.

3.09.2020 17:15
ПЕТР

А на Яровом вчера ещё купаться можно было! Вода теплая, южный бриз, погода жаркая и солнечная. Чем многие и воспользовались.

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