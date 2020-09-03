"Неуемное потребление". Шойгу оценил потребности современного общества

Министр обороны РФ и президент Русского географического общества Сергей Шойгу посетовал на то, что неуемное потребление, которое сейчас характерно для общества, вышло за грани здравого смысла
"В нас сейчас с детства закладывается желание какого-то неуемного потребления — стремление успеть все, попробовать все. И мы с этим своим стремлением летим со страшной скоростью к собственной погибели. Потребление за гранью здравого смысла", — заявил Шойгу в интервью РИА "Новости" и "Комсомольской правде".
В качестве примера глава военного ведомства привел браконьеров, которые ставят в заповедниках петли из нержавеющей стали на краснокнижную сибирскую кабаргу. По его словам, на дистанции в 50-70 километров может быть 400 таких петель, но из этого количества не проверяют даже десятую часть.
И решить эту проблему усилением контроля охотнадзора не получится. Вместо этого нужно менять человека и его жажду потребления, убежден Шойгу.
Комментарии
"В нас сейчас с детства закладывается желание какого-то неуемного потребления — стремление успеть все, попробовать все. И мы с этим своим стремлением летим со страшной скоростью к собственной погибели. Потребление за гранью здравого смысла",
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Вполне самокритично . Местные бототролли делают паузу...