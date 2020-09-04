Смотрите новинки первыми. В онлайн-кинотеатре Ivi появились сериалы от Netflix

Теперь сериалы от Netflix можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Ivi. Это стало возможным благодаря соглашению сервиса с "Национальной Медиа Группой". До конца 2020 сериалы и фильмы Netflix будут адаптированы для российских потребителей, а именно – добавят русские субтитры и озвучку. Ivi составил подборку оригинальных сериалов, которые вы сможете посмотреть в онлайн-кинотеатре уже сейчас.

"Оранжевый – хит сезона"

Главная героиня сериала Пайпер Чепмен когда-то была пособницей своей возлюбленной, торгующей наркотиками. Со времен преступления прошло 10 лет, и девушка давно стала законопослушной гражданкой. Пайпер надеялась, что "темные" дела остались в прошлом. Но вина доказана, и теперь девушке придется забыть о семейной жизни и научиться выживать в тюрьме. Для сокращения срока адвокат советует Пайпер явку с повинной. Она начинает изучать тюремную жизнь, читая книги.

"Ривердейл"

Это запутанная история с неожиданным концом. Трое подростков из тихого городка под названием Ривердейл – главные герои сериала. Кто-то убивает их сверстника из богатой семьи, и это наталкивает ребят на мысль, что они многого не знают о своем городе. Подростки решают развеять миф о том, что Ривердейл – тихое, спокойное, ничем не примечательное место. Арчи, стоящий во главе "банды", неожиданно понял, что его призвание – музыка. Об этом он рассказал соседке, которая в него влюблена.

"Благие знамения"

Земле грозит Армагеддон. Остановить пришествие антихриста пытаются ангел Азирафаэль и демон Кроули. Они живут среди людей, подружились между собой и полюбили земных обитателей. Армагеддон должен был свершить сын демона. Но 11 лет назад его перепутали в роддоме, и он живет в обычной английской семье, даже не подозревая о своем предназначении. Адаму, так зовут юного антихриста, предстоит выбрать между властью, данной ему природой, и жизнью на Земле в кругу семьи и друзей.

"Черное зеркало"

Это научно-фантастический сериал о том, как современные технологии могут повлиять на жизнь человека и его отношения с другими людьми. Каждая серия – это отдельно представленная история, новые герои. Герои пытаются заглянуть в будущее, фантазируют, какие еще технологии могут появиться и как они повлияют на человечество. Это фантастический триллер, похожий на реальность, после просмотра которого захочется на время отложить планшеты, телефоны и ноутбуки.

Возрастное ограничение: 18+.