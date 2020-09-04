Пятница, 4 Сентябрь, 16:06

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,47
€ 89,14
19°

1015105 +5110
Обь
279см -16


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2020День знаний-2020Коронавирус на Алтае
Новости

Смотрите новинки первыми. В онлайн-кинотеатре Ivi появились сериалы от Netflix

, ИА "Амител"
Ivi составили подборку сериалов, которые нужно посмотреть первыми
Фото: vodafone.de

Фото: vodafone.de

Теперь сериалы от Netflix можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Ivi. Это стало возможным благодаря соглашению сервиса с "Национальной Медиа Группой". До конца 2020 сериалы и фильмы Netflix будут адаптированы для российских потребителей, а именно – добавят русские субтитры и озвучку. Ivi составил подборку оригинальных сериалов, которые вы сможете посмотреть в онлайн-кинотеатре уже сейчас.

"Оранжевый – хит сезона"

Главная героиня сериала Пайпер Чепмен когда-то была пособницей своей возлюбленной, торгующей наркотиками. Со времен преступления прошло 10 лет, и девушка давно стала законопослушной гражданкой. Пайпер надеялась, что "темные" дела остались в прошлом. Но вина доказана, и теперь девушке придется забыть о семейной жизни и научиться выживать в тюрьме. Для сокращения срока адвокат советует Пайпер явку с повинной. Она начинает изучать тюремную жизнь, читая книги.

"Ривердейл"

Это запутанная история с неожиданным концом. Трое подростков из тихого городка под названием Ривердейл – главные герои сериала. Кто-то убивает их сверстника из богатой семьи, и это наталкивает ребят на мысль, что они многого не знают о своем городе. Подростки решают развеять миф о том, что Ривердейл – тихое, спокойное, ничем не примечательное место. Арчи, стоящий во главе "банды", неожиданно понял, что его призвание – музыка. Об этом он рассказал соседке, которая в него влюблена. 

"Благие знамения"

Земле грозит Армагеддон. Остановить пришествие антихриста пытаются ангел Азирафаэль и демон Кроули. Они живут среди людей, подружились между собой и полюбили земных обитателей. Армагеддон должен был свершить сын демона. Но 11 лет назад его перепутали в роддоме, и он живет в обычной английской семье, даже не подозревая о своем предназначении. Адаму, так зовут юного антихриста, предстоит выбрать между властью, данной ему природой, и жизнью на Земле в кругу семьи и друзей.

"Черное зеркало"

Это научно-фантастический сериал о том, как современные технологии могут повлиять на жизнь человека и его отношения с другими людьми. Каждая серия – это отдельно представленная история, новые герои. Герои пытаются заглянуть в будущее, фантазируют, какие еще технологии могут появиться и как они повлияют на человечество. Это фантастический триллер, похожий на реальность, после просмотра которого захочется на время отложить планшеты, телефоны и ноутбуки.

Возрастное ограничение: 18+.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< сентябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
Loading...
15:53
Сильвио Берлускони госпитализировали с коронавирусом 1
15:41
Депутат попросил полицию "прикрыть" ТСЖ известного барнаульского оппозиционера 4
15:28
"А шницель где?" Почему барнаульских детей на завтрак бесплатно кормят только кашей 17
15:16
Число зараженных COVID-19 в России впервые за три недели превысило 5 тысяч в сутки 3
15:04
"Витаминный" бизнес. Бийский предприниматель – о пользе экстрактов и сушеных фруктов 0
14:58
Алтайский Пухляш полуголым станцевал под песню Михаила Шуфутинского 9
14:42
Евросоюз не будет включать Лукашенко в санкционный список 7
14:29
Пожилой эксгибиционист из Горно-Алтайска получил 12 лет колонии 3
14:17
"Была площадка – и нет". В Бийске на качели упал тополь 0
14:04
Вернуться живым. Почему отдых на туристических базах стал смертельно опасен 1
13:52
Анна Каренина по-барнаульски. В центре города женщина стояла на дороге в потоке машин 9
13:40
"Никто не захотел селиться в крайней палатке". Глава Ростуризма провела отпуск на Алтае 15
13:31
100 человек эвакуировали при помощи санитарной авиации в Алтайском крае 0
13:18
Туристка решила проплыть по Катуни для видеоролика и пропала 16
13:06
Смотрите новинки первыми. В онлайн-кинотеатре Ivi появились сериалы от Netflix 0
12:55
Знаковый культурный объект может появиться в Барнауле к 300-летию города 9
12:42
Очевидцы: алтайская пенсионерка жестоко убивает собак и ест их 45
12:28
Программу празднования Дня города в Барнауле могут сократить 0
12:15
Сибирячке пришлось выкидывать детей из окна во время пожара 3
12:03
Алтайский бизнес-омбудсмен покидает свой пост 6
11:50
Роберт Дауни – младший подтвердил свой уход из киновселенной Marvel 1
11:37
Еще 62 человека в Алтайском крае заразились коронавирусом 13
11:32
Школы и детсады Барнаула смогут получить отопление уже с 7 сентября 0
11:18
Когда много мяса. Теплый салат, который очень любят мужчины. И не только 2
11:05
Нодар Шония стал почетным гражданином Барнаула 22
10:59
Население России может сократиться на 40 млн человек 14
10:44
Трамп заявил, что хочет наладить отношения с Россией 6
10:30
Гордума одобрила повышение зарплаты главе Барнаула 10
10:19
Правила жизни Искателей. Главный рыболов Алтая о том, на что ловить рыбу и удачу 11
10:06
Мэрия не против незначительного увеличения стоимости проезда в Барнауле 35
09:55
"Купите ей одежду". Бывшая солистка "Серебра" снялась полностью обнаженной на улице 12
09:43
Устранить дефицит. На окраине Барнаула построят два бизнес-центра 17
09:31
Онищенко предложил увеличить стоимость сигарет 22
09:20
Жить и учиться с комфортом. Какую квартиру купить студенту в Москве и Питере 0
09:08
В Республике Алтай выявили 24 новых случая заражения COVID-19 2
08:56
Подавляющее большинство россиян считают себя патриотами 29
08:47
Опровержение 0
08:42
Регионам России запретят снижать прожиточный минимум 8
08:30
В Минздраве назвали шесть лекарств для лечения коронавируса 5
08:16
Не оценил гостеприимства. Алтайского рецидивиста осудят за избитого кочергой приятеля 0
08:03
Мужчины с большим животом на треть чаще страдают раком простаты 0
07:49
Сальма Хайек порадовала поклонников горячими фото в купальнике 13
07:36
"Исправить ошибки генплана". Два ЖК построят рядом со спортклубом "Магис" в Барнауле 23
07:18
Александра Лукашенко включили в список "Миротворца" 1
07:04
Под открытым небом. В Барнауле стартовали показы фильмов "Шукшинского кинофестиваля" 0
06:50
"Плодотворный год". Как в Алтайском крае достраивают уникальный мост за 350 млн 2
06:33
Коты, которые считают, что беспрепятственно могут украсть вашу еду 1
06:17
Суд озвучил дату оглашения приговора Михаилу Ефремову 1
06:02
В Алтайский край пришла осень. Прогноз погоды на 4 сентября 0
23:55
Такой день. Смерть известного хирурга и штормовое предупреждение в Алтайском крае 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.