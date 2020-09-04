Онищенко предложил увеличить стоимость табачных изделий

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко предложил увеличить стоимость сигарет, чтобы заставить школьников бросить курить. Об этом бывший главный санитарный врач рассказал в интервью радио Sputnik.

По его словам, некоторые подростки начинают регулярно курить уже в 14-15 лет и чаще всего пристрастие к пагубной привычке кроется в проблемах воспитания.

"Если курит отец или мама, то дети будут относиться к курению толерантно, что бы им ни говорили родители", — сказал Онищенко.

По словам зампреда, повлиять на отношение к сигаретам внутри семьи государство не может, однако бороться с проблемой можно повышением стоимости табака. Онищенко отметил, что в России табачные изделия одни из самых дешевых и низкая цена влияет на их потребление.

При этом специалист отверг идею бороться с курением среди подростков с помощью штрафов для родителей. По мнению бывшего врача, курильщики – больные люди, которым надо помогать, а не зарабатывать на них.