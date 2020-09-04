Расписание пригородных поездов изменится в Алтайском крае

Из-за окончания летних массовых пассажирских перевозок в Алтайском крае изменится движение поездов. Об этом сообщает официальный сайт региона.

Отменят следующие поезда:

с 7 сентября: №6388 Барнаул — Баюново (отправление в 18 часов 2 минуты, прибытие в 19 часов 17 минут в среду, пятницу, субботу и воскресенье); №6387 Баюново — Барнаул (отправление в 20 часов 10 минут, прибытие в 21 час 25 минут);

с 14 сентября: №6113 Барнаул — Арбузовка (отправление в 10 часов 55 минут, прибытие в 12 часов 53 минуты по выходным и праздничным дням); №6114 Арбузовка — Барнаул (отправление в 18 часов 28 минут, прибытие в 20 часов 30 минут по выходным и праздничным дням);

с 28 сентября: №6127 Барнаул — Алейская (отправление в 10 часов 41 минуту, прибытие в 13 часов 21 минуту по выходным и праздничным дням); №6128 Алейская — Барнаул (отправление в 16 часов 45 минут, прибытие в 19 часов 34 минуты по выходным и праздничным дням).

Расписание других поездов останется неизменным. Подробную информацию можно получить по телефону (3852) 29-21-68.