В центре Барнаула поздним вечером отключат два светофора

4 сентября с 21.00 до 00.00 в Барнауле отключат два светофора на проспекте Строителей, сообщает пресс-центр мэрии.

В это время рабочие МУП "Барнаулгорсвет" проведет ремонтные работы по замене контроллера на светофорных объектах.

Регулирующие устройства отключат на следующих перекрестках улично-дорожной сети города:

пересечение проспекта Социалистического со Строителей;

пересечение проспекта Строителей с Красноармейским.

Администрация Барнаула призывает участников дорожного движения сохранять бдительность при проезде указанных участков и соблюдать требования установленных дорожных знаков на пути следования.