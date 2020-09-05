В Алтайском крае на период с 4 по 7 сентября объявлено штормовое предупреждение из-за повышенной пожароопасности. Об этом сообщает региональный ЦГМС.

В ночь с 4 на 5 сентября в регионе наблюдались заморозки. Местами температура опускалась до -1 градуса.

Днем 5 сентября в регионе температура воздуха составит +13...+18 градусов. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди. В утренние часы местами возможен туман.

Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 16 метров.

В Барнауле воздух прогреется до +14...+16 градусов. К вечеру синоптики прогнозируют кратковременный дождь. В утренние часы возможен туман.

Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду.