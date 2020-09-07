В Барнауле таксист сбил человека, бросил машину и скрылся

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о том, что вечером 6 сентября автомобиль такси сбил пешехода.

"В 21:53 по адресу Попова, 181, водитель автомобиля Kia Rio с кемеровскими номерами и обклеенный логотипами "Яндекс.Такси" сбил пешехода и скрылся с места ДТП в сторону улицы Власихинской", – говорится в сообщении.

Брошенный автомобиль позднее обнаружили на пересечении улицы Шумакова и проезда Северного Власихинского. Водителя на месте не оказалось, теперь его ищут.

Ранее amic.ru писал о том, что в Рубцовске сбили мужчину, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Госпитализация пострадавшему не потребовалась.