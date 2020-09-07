Большинство россиян одобряет уроки сексуального просвещения

74,7% респондентов положительно оценили инициативу ввести в российских школах уроки сексуального просвещения, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования сервиса "Доктор рядом".
При этом 41,5% опрошенных выразили однозначное одобрение предмета, который будет просвещать подростков о строении тела, заболеваниях, передающихся половым путем и способах контрацепции. Еще 33,2% участников опроса заявили, что, скорее, поддерживают идею, чем нет.
Однозначно против подобных уроков 7,3% респондентов, скорее не одобряют их – 11,6%. Еще 6,4% опрошенных затруднились с ответом.
При этом 65% респондентов (можно было выбрать одновременно несколько вариантов) хотели бы видеть в качестве преподавателя предмета сексуального просвещения врача, 37,1% – школьного психолога и лишь 11,3% – учителя.
В качестве альтернативных лекторов о способах контрацепции 15,2% опрошенных предложили родителей, 3,3% – священников.
Не сошлись респонденты во мнении, с какого возраста следует проводить подобные уроки. 47,3% участников опроса предложили начинать с 5-9 классов, 27,5% – со старших классов, 9,4% – с младших классов, 7,3% – с дошкольного возраста.
Комментарии
Мерзость
Нужно понимать программу уроков. Если как в европейских странах, то не в коем случае нет! Если объяснят что такое беременность и зараза- то ок.
7.09.2020 17:20
- гость -
Вы свой последний раз вспомнили? ))))
17:25
Горожанин
Нужно понимать программу уроков. Если как в европейских странах, то не в коем случае нет!
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Вспомнил печальный опыт многодетной семьи Мартенс из Немеции, которые сбежали от немецкого секспросвещения. Но реальность сибирской глубинки оказалось куда жёстче, чем гермаха со всеми беженцами вместе взятыми - они экстренно эвакуировались обратно. Это забавно, я считаю.
Да, эта интимная сфера и сухостойных, сглатывающих слюнку дамочек ( учителек озабоченных) это не касается....
Ответ на возмущение сухих... Занимайтесь выборами!
разговаривать конечно об этом с молодёжью надо... но только способ, название и время для этого нужно выбирать грамотно и правильно... и это должен делать один какой-то человек на район, на город? возможно даже врач...
Нужно на каждый чих создавать отдельный школьный предмет. Ухаживать за животными - предмет! Ведь у большинства кто-нибудь да есть. Ухаживать за огородом - предмет, ибо у половины населения есть огород. Дизайн интерьера - тоже надо добавить в школьную программу! Все ведь как-то оформляют своё жилище, надо приучить детей к эстетике!
Короче. Про ЗППП нам всё рассказали на уроке ОБЖ в паре занятий, ну может раз в год ещё водили докфильм смотреть про наркоту, ЗППП и насилие. А как с людьми себя вести - родители, учителя и сама жизнь и без предмета учили.
В результате, будет ещё одна трата времени для школьников, которые будут расценивать это как нудятину, где максимум погыгыкать можно над словом "секос", "пенис" и "вэджайна". Поди ещё и учебник какой придумают, чтоб портфель потуже был упакован.