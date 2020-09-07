Большинство россиян одобряет уроки сексуального просвещения

74,7% респондентов положительно оценили инициативу ввести в российских школах уроки сексуального просвещения, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования сервиса "Доктор рядом".

При этом 41,5% опрошенных выразили однозначное одобрение предмета, который будет просвещать подростков о строении тела, заболеваниях, передающихся половым путем и способах контрацепции. Еще 33,2% участников опроса заявили, что, скорее, поддерживают идею, чем нет.

Однозначно против подобных уроков 7,3% респондентов, скорее не одобряют их – 11,6%. Еще 6,4% опрошенных затруднились с ответом.

При этом 65% респондентов (можно было выбрать одновременно несколько вариантов) хотели бы видеть в качестве преподавателя предмета сексуального просвещения врача, 37,1% – школьного психолога и лишь 11,3% – учителя.

В качестве альтернативных лекторов о способах контрацепции 15,2% опрошенных предложили родителей, 3,3% – священников.

Не сошлись респонденты во мнении, с какого возраста следует проводить подобные уроки. 47,3% участников опроса предложили начинать с 5-9 классов, 27,5% – со старших классов, 9,4% – с младших классов, 7,3% – с дошкольного возраста.