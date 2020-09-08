Жителям Рубцовска предложили самостоятельно украсить фасады к Дню города

Жителей Рубцовска попросили принять участие в украшении фасадов к Дню города, который в этом году отметят 12 сентября.

"Призываем по возможности украсить фасады и входные узлы жилых и общественных зданий, произвести уборку придомовых и прилегающих территорий, выполнить подсветку фасадов зданий, разместить световые и иллюминационные конструкции", – говорится на сайте мэрии.

Как отмечает пресс-служба городской администрации, местных жителей ждут праздничные мероприятия: выступления руководителей города, народные гулянья, ярмарки, праздничные концерты, уличные перформансы, выставки, соревнования.

Напомним, Барнаул свой день рождения в этом году отметит 19 сентября. Как уже сообщал amic.ru, власти рассматривали возможность приглашения на праздник звезды отечественной эстрады, однако в итоге от этой идеи отказались из-за ковидных ограничений.