Правила жизни Искателей. Парашютистка о том, почему страх толкает нас на подвиги

Мы продолжаем знакомить читателей с гостями спецпроекта ко дню рождения "Радио Искатель" в Барнауле и Горно-Алтайске. "Правила жизни Искателей" – это серия интервью с известными алтайскими спортсменами, бизнесменами и исследователями. "Бороться и искать! Найти и не сдаваться!" – следуя девизу "Радио Искатель", герои в любой ситуации остаются верны главному увлечению своей жизни.

Следующим гостем проекта стала парашютистка Дарья Заглядина. Выходной, когда барнаульский маркетолог решила "просто попробовать" прыгнуть с парашютом, навсегда изменил ее жизнь. Теперь Дарья занимается парашютным спортом профессионально, а за спиной у нее уже 258 прыжков. Заглядина рассказала, как в свободном падении ищет вдохновение и идеи для работы, почему страх — это хорошо и как решиться на свой первый прыжок. Интервьюер проекта – ведущий "Радио Искатель Барнаул" Сергей Зубчук. Автор фото – Татьяна Алдабаева.

Послушать интервью с Дарьей Заглядиной и другими героями проекта можно в Барнауле на частоте 90.7FM и в Горно-Алтайске на частоте 100.6 FM. Ну а мы публикуем правила жизни нашего второго Искателя.

Всегда стремись к большему. Когда я впервые надела тяжеленный парашют и села в самолет, у меня, конечно, затряслись коленки. Но когда я все-таки прыгнула и приземлилась, мне захотелось еще. И простого прыжка уже мало – хочется больше высоты, больше маневров, красивее парашют. Поэтому следующие пять раз я прыгала в тандеме – там этого разнообразия больше. Это какое-то внутреннее чувство, когда первой победы тебе недостаточно – хочется добиваться следующих.

Своим делом нужно по-настоящему гореть. В твоем увлечении должно быть что-то, от чего ты будешь зависеть как от наркотика. У меня это свободное падение. А когда приходится делать долгий перерыв, всеми способами пытаешься поймать это ощущение. Например, когда едешь в машине, высовываешь в окно руку – просто чтобы почувствовать скорость потока.

Постоянно развивайся. Моя основная профессия – маркетолог. Вся моя жизнь связана с продвижением и пиаром. Но сейчас я получаю второе образование: хочу стать психологом. Мне нравится идея, что наш мозг – это целый комплекс ресурсов, творческий потенциал которого бесконечен. Поэтому считаю, нужно постоянно развиваться и учиться совладать с собой. Я точно так же пришла и в парашютный спорт – просто решила открыть для себя новое.

Надейся только на себя. Пожалуй, в парашютном спорте это одно из основных правил. Забавно, но после прыжков у меня развилась сильная аэрофобия. А все потому, что во время прыжка я точно знаю, что все в моих руках и ответственность только на мне. Даже если что-то пойдет не так, только я смогу исправить ситуацию. А когда летишь в самолете, то ответственность за свою жизнь перекладываешь на кого-то другого. И вот тут мне уже становится не по себе. Но на данный момент я со своей аэрофобией уже справилась.

Страх – это хорошо. Испытывать регулярно чувство страха вообще очень важно. Когда пытаешься чего-то достичь, нужно испытывать некоторый дискомфорт. Это помогает добиться правильного эмоционального настроя. У парашютистов даже есть поверье, что когда ты перестаешь бояться, ты уже профнепригоден. Страха не нужно бояться – он на самом деле кайфовый.

Решился – делай. Первый прыжок – сложное событие. Пусть многие и относятся к этому как к аттракциону, но все равно страшно. "Вот перестану бояться и обязательно приду", – я часто слышу это от знакомых, которые хотят прыгнуть. Так вот, это просто утопия: такой ситуации не будет никогда. Вы никогда на 100% не подготовитесь ни к чему. Если решились – просто берите и делайте.

Не теряй уверенности. Даже если какая-то абсолютная глупость помогает тебе чувствовать себе комфортнее, нужно ее делать. Например, у парашютистов есть традиция давать друг другу "пять" перед прыжком. И сразу появляется какая-то уверенность, что все получится. Я вообще за любой ритуал, если человек в него верит.

Постоянно меняйся. Прыжки поменяли мою жизнь. Вообще вся моя картина отношения к жизни стала другой. Когда что-то у тебя кардинально меняется, ты испытываешь невероятный драйв и прилив сил. Став спортсменкой, я начала следить за весом: чем меньше ты весишь, тем безопаснее приземление. И прически стала часто менять. В общем, любые изменения – к лучшему.

Не стесняйся собой гордиться. Прыжки сделали меня более дерзкой и смелой в хорошем смысле. Каждый раз ты немножко себя преодолеваешь, чувствуешь себя героем. Главное – не путать с высокомерием. Просто нужно уметь собой гордиться. Когда падаешь вниз и видишь то, чего большинство людей на планете не видели, это дает невероятные эмоции.