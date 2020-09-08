В Рубцовске 14-летний подросток изнасиловал восьмилетнюю девочку

14-летний житель Рубцовска признан виновным в преступлении, предусмотренном п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ. Шесть лет подросток проведет в колонии.

"Следствием и судом установлено, что в дневное время в июле 2019 года на одной из улиц города Рубцовска осужденный, применив насилие, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении восьмилетней девочки", – говорится в сообщении СК.

Суд принял во внимание все доводы следствия и приговорил подсудимого к шести годам лишения свободы, с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

Ранее amic.ru писал о том, что в Бийске двое молодых людей изнасиловали 17-летнюю девушку. Оба предстанут перед судом.