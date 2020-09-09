Алтайские полицейские нашли почти полтора килограмма наркотиков в недостроенном доме

Полицейские задержали 47-летнего жителя Бийска, который хранил наркотики в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Мужчина, живущий в недостроенном доме в районе Зеленого клина, объяснил правоохранителям, что собирал и заготавливал коноплю для личного потребления. В общей сложности у него изъяли 1245 граммов марихуаны.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотиков в крупном размере". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Как уже писал amic.ru, в августе жителя Барнаула осудили за попытку ввезти особо крупную партию наркотиков в Тюмень.