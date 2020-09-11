Как обезопасить себя от псевдонотариусов, "промышляющих" в интернете

В редакцию amic.ru обратилась жительница Барнаула, которая столкнулась с мошенниками, якобы предоставляющими услуги нотариуса в интернете. Девушка собиралась записаться на консультацию, но в итоге едва не осталась без своих кровных. Чем опасны такие услуги в Сети и как избежать обмана – читайте в нашем материале.

Липовые тарифы и общительные боты

В последнее время увеличилось количество мошеннических схем, отдельные "юридические конторы" предлагают бесплатные консультации по нотариальной тематике, за которые в итоге приходится платить значительную сумму.

В этом случае используются поддельные сайты, рассчитанные на то, что неопытный пользователь перепутает фейковые ресурсы с реальной интернет-страницей нотариуса. Здесь и липовые тарифы, и боты, которые "заманивают" диалогом и ответами на незначительные вопросы.

Например, в Омске бот сайта, который выдавал себя за интернет-ресурс нотариальной палаты, предлагал оставить номер телефона в специальном поле. Через несколько минут с клиентом связывался "консультант", который приглашал его в офис, обещая бесплатную правовую помощь.

Посетителю при личной встрече предлагали подписать договор на оказание услуг. Обычно доверившись "специалистам" человек подписывал документ не читая, не обратив внимания, что в договоре указана большая сумма за "бесплатную консультацию".

В Новосибирске действовала похожая схема: пенсионер, который подписал договор на оказание услуг по решению спорного вопроса с парковкой, отдал 25 тысяч рублей, а получил только расплывчатое заключение. Аналогичную сумму отдала женщина только за то, что ей пообещали участие в популярном ТВ-шоу, где она сможет озвучить свою проблему. Программа в эфир так и не вышла.

Нередко фальшивые конторы обещают услуги в сопровождении сделок при продаже недвижимости. Но в итоге после такой "помощи" возможна потеря как жилья, так и денег.

Технология обмана

Amic.ru обратился за комментарием к барнаульскому нотариусу, вице-президенту Алтайской краевой нотариальной палаты Оксане Агеевой.

"В Алтайском крае я не припомню случаев, когда мошенники действовали открыто, так сказать офлайн, выдавая себя за нотариуса, это действительно серьезное преступление. Другое дело онлайн – в сети Интернет, здесь, скорее, не договаривают, вводят в заблуждение. Если вы наберете в поисковике, к примеру, нотариус Бийска, в перечне сайтов увидите какой-то "Мир нотариусов" или "кнотариусу.рф", – рассказывает эксперт.

Агеева говорит, что существуют сайты, которые предлагают "записать" клиента в нотариальную контору "быстро и без очередей". Посетителю предложат выбрать удобную ему нотариальную контору, описать действие, которое он хочет совершить, а затем приложить к запросу копию паспорта и другие документы, то есть фактически поделиться персональными данными.

Еще одной проблемой являются так называемые "информационные" сайты, на которых могут размещаться недостоверные сведения, например, о тарифах. Так, в 2019 году в Москве аферисты создали поддельный сайт Московской городской нотариальной палаты. Чтобы он выглядел реалистично, поместили список нотариусов Москвы и статьи юридической тематики, найденные в интернете. Также предлагалась консультация. В ответ на сообщения пользователя перезванивал человек и запрашивал некую сумму в качестве аванса за якобы нотариальную услугу. Если пользователь платил, чат блокировался.

Среди псевдоюридической помощи входит в моду и такой вид обмана, как оформление документа, который имеет обязательную нотариальную форму и должен быть заверен печатью с изображением государственного герба. Например, в интернете предлагают липовый брачный договор, соглашение о разделе имущества супругов, даже завещание. Излишне говорить, что эти бумажки будут недействительны.

Как разоблачить мошенников

Нужно быть бдительными и при общении с людьми, выдающими себя за нотариусов и в офлайне. Когда вы видите на улице вывеску "Нотариус", всегда можно проверить, что речь идет о действующем специалисте.

Как это сделать? Нужно зайти на официальный сайт Алтайской краевой нотариальной палаты 22notariat.ru, здесь представлены все нотариусы региона. Вы можете позвонить в Алтайскую краевую нотариальную палату, номер также есть на официальном сайте, и уточнить, является ли данный специалист нотариусом.

Проверить действующий статус нотариуса возможно и на официальном сайте Министерства юстиции РФ в списке нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен. Каждый нотариус имеет лицензию на право осуществления нотариальной деятельности и приказ о наделении полномочиями, которые выдает Минюст. Как правило, вся справочная информация представлена на стенде нотариальной конторы.

Чтобы избежать обмана, Оксана Агеева советует при любых юридических нотариальных действиях исключать посредников. "Нотариальные услуги возможно получить только в нотариальной конторе. Вы всегда можно позвонить по номеру нотариальной конторы и записаться напрямую. Их телефоны и адреса размещены на официальном сайте Алтайской краевой нотариальной палаты, Федеральной нотариальной палаты. У нотариусов Алтайского края есть сайты, онлайн-запись, и нотариус в таком случае несет ответственность за защиту ваших персональных данных", – говорит эксперт.

Кроме того, нотариус никогда не попросит денег заранее. Он консультирует по вопросам совершения нотариальных действий бесплатно. Поэтому главное, что необходимо сделать, – это исключить посредников и не доверять неизвестным ресурсам.