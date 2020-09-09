Награда за труд. Студенты АлтГПУ получат стипендию за работу в школах региона

Будущие педагоги из АлтГПУ временно закрыли вакансии в школах двух городов и восьми районов края. Благодаря работе студентов педуниверситета удалось временно решить кадровые проблемы. Были закрыты вакансии учителей начальных классов, педагогов-психологов и воспитателей, учителей русского языка и литературы, истории и обществознания, иностранных языков, математики, физики, физической культуры.

Губернатор Алтайского наградил 21 студента за помощь в организации образовательного процесса и назначил стипендию имени Алексея Щекотинского*. Из них 18 – студенты педагогического университета. Они проходили практику в школах Алтайского края, которым не хватает учителей.

Альбина Заволовская, студентка исторического факультета, работала воспитателем дошкольной группы в Поспелихинской СОШ № 3. Ей было не трудно совмещать учебу и практику: девушка работала воспитателем в первой половине дня, во второй – выполняла задания от преподавателей. Более насыщенный график был у Натальи Паниной, студентки филологического факультета. Она вела русский язык и литературу в среднем и старшем звене, а также замещала учителя истории и обществознания в некоторых классах Чистюньской СОШ.

АлтГПУ предпочитает практическое образование. Некоторые студенты работали в школах края в рамках длительной педагогической практики, некоторые – по индивидуальному учебного плану. Благодаря поддержке АлтГПУ школы региона смогли полноценно завершить прошедший учебный год.

*Стипендия имени первого директора Барнаульского учительского института Алексея Щекотинского назначается на пять месяцев, ежемесячная выплата – 7500 рублей. Ее могут получать студенты-очники, прошедшие производственную практику. Практика сроком от 2 до 5 месяцев проходит на базе школ Алтайского края, имеющих дефицит кадров, при условии успешной сдачи промежуточных аттестаций за два предыдущих учебных семестра.