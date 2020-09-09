Пробки сковали движение транспорта в центре Барнаула

Огромные пробки растянулись центральной части в Барнауле вечером 9 сентября. Соответствующая информация размещена на сервисе "Яндекс. Пробки", оценивающем критичность дорожной ситуации на момент публикации на семь баллов из 10 возможных.

Наиболее загруженные участки расположены в центральной части недалеко от железнодорожного вокзала.

Это проспект Строителей и примыкающие к нему участки улицы Челюскинцев, переулка Ядринцева, проспектов Социалистического и Красноармейского.

Кроме того, большая пробка собралась на проспекте Комсомольском между улицами Кирова и Шевченко.