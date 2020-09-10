Deustche Bank заявил о начале новой эпохи "беспорядка"

В 2020 году человечество может вступить в новую эпоху, которую будет определять понятие "беспорядок". Об этом пишет Deutsche Bank в новом исследовании, передает РБК.

По мнению аналитиков, эпоха глобализации, длившаяся с 1980 года, подходит к концу и на смену ей приходит "век беспорядка". Новый этап будет характеризоваться возвышением экономики Китая над США и сопутствующей напряженностью между ними, продолжение роста глобального долга, политикой "вертолетных денег". Кроме того, эксперты ожидают усиление более молодых поколений, в том числе с точки зрения их электорального веса.

Беспорядок будет определять новую эпоху, по крайней мере, на первых порах. Однако, как отмечают в Deutsche Bank, "не всякий беспорядок является плохим". Специалисты подчеркнули, что наступление нового времени не следует воспринимать как "причину отказываться от покупки финансовых активов", поскольку изменения принесут интервенции монетарных властей и ликвидность.

Характеризоваться этап будет как минимум восьми темами. В частности, эксперты ожидают усиление экономического неравенства на первых порах постковидной эпохи, ужесточение конкуренции между поколениями, новую технологическую революцию и рост глобальной озабоченности вопросами климата.