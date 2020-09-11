"Красивое" ДТП произошло в Бийске

Возле Бийского технологического института произошло ДТП. Инцидент случился еще в конце августа, однако запись с камер видеонаблюдения попала в Сеть только сейчас.
На кадрах видно, как белая иномарка притормаживает, пропуская пешехода. Водитель движущегося следом ПАЗа, видимо, не успевает среагировать, начинает жать на тормоза и уходить от столкновения. Удается не совсем: задней частью транспорт все-таки задевает легковушку.
В комментариях некоторые пользователи Сети назвали аварию "красивой" и даже чем-то напоминающей фигурное катание. А элемент, выполненный автобусом, можно назвать "бедром к бедру", пишет "Бийский рабочий".
Как уже сообщал amic.ru, в начале сентября в Барнауле загорелся пассажирский автобус, следующий по маршруту № 35. Обошлось без пострадавших.
Комментарии
Виной всему пешеход. Вот пускай и платит! (если кто не понял - шутка)
Пешик ушлепок, дело было в 06:40, утро, никого во круг нет, надо было кинутся под машину!, ну постой ,пропусти, ...нет мы же пешики!, мы правы!
11.09.2020 14:14
Медведь-шатун
Пешик ушлепок, дело было в 06:40, утро, никого во круг нет, надо было кинутся под машину!, ну постой ,пропусти, ...нет мы же пешики!, мы правы!
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Внимательно посмотри видео! Иномарка притормаживать начала, и потом пешеход пошел! А водитель автобуса вспышку промотал.
водители запомните люди важнее ваших консервных банок.
11.09.2020 14:33
Mestnyi122
Так комментатор тоже шуткой пишет про "плохого" пешека!
11.09.2020 14:35
комрад
пешеходы, запомните, у вас так же есть обязанности по ПДД!
6,40 утра. водила автобуса задремал чуток.
Как бы ни было, пешек порадовал! Подошел к переходу, убедился, что его видят и пропускают и начал переходить дорогу. Не просто переходить, а еще и "мониторить" обстановку!!! Что спасло его от больницы, а может и от встречи с патологоанатомом!
Пешик жив, железки починят.
Да, действия пешика очень грамотные. Пошел, когда авто остановилось, но и из-за авто еще выглянул и не пошел, пока автобус тоже не остановился
Тут только действия автобуса неграмотные, к девочке на белой машинке тоже претензий нет