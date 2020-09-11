"Красивое" ДТП произошло в Бийске

Возле Бийского технологического института произошло ДТП. Инцидент случился еще в конце августа, однако запись с камер видеонаблюдения попала в Сеть только сейчас.

На кадрах видно, как белая иномарка притормаживает, пропуская пешехода. Водитель движущегося следом ПАЗа, видимо, не успевает среагировать, начинает жать на тормоза и уходить от столкновения. Удается не совсем: задней частью транспорт все-таки задевает легковушку.

В комментариях некоторые пользователи Сети назвали аварию "красивой" и даже чем-то напоминающей фигурное катание. А элемент, выполненный автобусом, можно назвать "бедром к бедру", пишет "Бийский рабочий".

Как уже сообщал amic.ru, в начале сентября в Барнауле загорелся пассажирский автобус, следующий по маршруту № 35. Обошлось без пострадавших.