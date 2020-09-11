Жителю Алтайского края подарили Lada Granta от страхового фонда

Житель Алтайского края Николай Никифоров получил автомобиль Lada Granta от регионального отделения Фонда социального страхования РФ, сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства.

Транспортное средство выделили в рамках программы реабилитации граждан, пострадавших на производстве. На его приобретение выделили 494 тысячи рублей.

"Новенькая Lada Granta адаптирована специально под потребности особенного водителя, – уточнили в реготделении ФСС России. – В 1968 году в результате производственной травмы Николай Макарович потерял ногу. Поэтому индивидуальной программой реабилитации ему рекомендована машина с ручным управлением".

Это первый автомобиль в жизни Никифорова. До этого у него был только мотоцикл. Поэтому сразу сесть за руль обладатель машины не решился и попросил друга пригнать транспорт в Алейский район, где они проживают.

"Машина нормальная, новая. Завтра буду учиться на ней ездить", – рассказал Никифоров.

Стоит отметить, что в 2020 году это уже второй автомобиль, переданный пострадавшим на производстве в Алтайском крае. Всего за 22 года действия Федерального закона № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", Алтайское отделение ФСС передало гражданам 627 автомобилей.