Папа Римский назвал секс "божественным удовольствием"

Папа римский Франциск назвал секс и вкусную еду "божественным удовольствием", пишет РИА "Новости" со ссылкой на AFP.

"Удовольствие исходит непосредственно от Бога. Оно не католическое, не христианское, не какое-либо еще, оно просто божественное", – заявил понтифик в книге TerraFutura.

Папа Франциск подчеркнул, что сексуальное удовольствие делает любовь красивее и гарантирует продолжение человеческого рода, а хорошая еда служит здоровью человека.

При этом, по его словам, Церковь всегда осуждала "бесчеловечное, грубое и пошлое удовольствие", но всегда принимала простое, человеческое и нравственное.