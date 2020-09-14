Онколог назвал ранние признаки рака крови

Профессор Российской академии естествознания, член Ассоциации онкологов России, врач Роман Темников назвал ранние признаки рака крови. Его слова приводит "Комсомольская правда".

Эксперт советует обращаться к врачу при частом возникновении головных болей и головокружении, плохом аппетите, беспричинном повышении температуры, слабости, усталости, частых инфекциях и резкой потере веса.

Позднее возникает тахикардия, появляются синяки на коже, плохо заживают раны. Кроме того, заболевание может проявляться обмороками, судорогами, ломотой в костях и суставах.

Специалист отметил, что раку крови подвержены как взрослые, так и дети. При этом возникает этот недуг из-за неправильного питания, лишнего веса, вредных привычек, а также опасных химических веществ и радиоактивного излучения.