В России предложили разрешить вождение автомобиля с 16 лет

Депутат Госдумы Василий Власов предложил понизить возрастной порог управления автомобилем с 18 до 16 лет. Соответствующее письмо он направил начальнику ГУОБДД МВД России Михаилу Черникову, сообщает RT со ссылкой на текст обращения.

Парламентарий отметил, что в России молодые люди уже с 16-17-летнего возраста могут официально устроиться на работу, учиться в другом городе и жить отдельно от родителей. В связи с этим он предложил разрешить обучаться в автошколах для получения прав категории B c 15,5 года, а уже с 16-ти лет – управлять личным автомобилем.

Это, по мнению чиновника, даст возможность молодому поколению вступать в экономические процессы раньше, поскольку желание купить машину преобразуется в желание работать и достичь финансовой самостоятельности.