В России предложили разрешить вождение автомобиля с 16 лет

Депутат Госдумы Василий Власов предложил понизить возрастной порог управления автомобилем с 18 до 16 лет. Соответствующее письмо он направил начальнику ГУОБДД МВД России Михаилу Черникову, сообщает RT со ссылкой на текст обращения.
Парламентарий отметил, что в России молодые люди уже с 16-17-летнего возраста могут официально устроиться на работу, учиться в другом городе и жить отдельно от родителей. В связи с этим он предложил разрешить обучаться в автошколах для получения прав категории B c 15,5 года, а уже с 16-ти лет – управлять личным автомобилем.
Это, по мнению чиновника, даст возможность молодому поколению вступать в экономические процессы раньше, поскольку желание купить машину преобразуется в желание работать и достичь финансовой самостоятельности.
Комментарии
Ужас...
Вы предлагаете посадить 16-ти летних за руль... а если что
Если Ефремов сможет хотя бы компенсировать пострадавшим материальный ущерб, что Вы возьмете с 16-ти летних??? Мамку с папкой в суд вызовете, как соответчиками?
Права нужно давать в осознанном возрасте адекватным людям
Всё правильно, и разрешить брать автокредиты с 16 лет.
14.09.2020 14:09
Гость
какая разница? Ефремов старый-мудрый-пьяный
как долго вы будет везде впихивать Ефремова?
умею водить с 14 лет, права с 18, стаж уже 30 лет ни одной аварии
Права нужно давать в осознанном возрасте адекватным людям
хорошо что вам это не грозит
с 16-17-летнего возраста могут официально устроиться на работу, учиться в другом городе и жить отдельно от родителей.
Да ради бога,только права на управление автомобилем для этого не обязательны.
У чиновника скорее всего своя сеть автосервисов, лоббирует интерес чтобы было больше аварий... молодец - 16 летние водилы будут вовлечены в экономические процессы сервисов))
Да давайте уж вместе с паспортом в 14 лет пусть получают. В 18 то лет еще рано так то.
Что Вы засикатились то?
Лучше лёгкие наркотики легализуйте.
Молодеж уже вовлечена в этот процесс, а деньги мимо кассы
А кто будет штрафы платить за неработающего водителя? Уже есть прецедент, когда машина оформлена на сына, ездит мама (адвокат), штрафы собирает и не платит. А ДПС почему-то ничего сделать не может.
14.09.2020 14:19
- гость -
Да что-то сикатливо!
Все просто - нужны новые налогоплательщики. Стимулирование государством дешевой ипотеки из той же серии. Больше клеток, больше налогоплательщиков. Ещё ресурсные компании покормятся.
Как-то односторонне этого товарища экономические процессы интересуют. Катастрофическая убыль населения про причине ДТП на экономику совсем-совсем не влияет? Исходя из реальной обстановки, впору сужать круг лиц, кому водительские права нужно выдавать, а не раздавать направо и налево.