Среда, 16 Сентябрь, 09:46

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,19
€ 89,36
19°

1073849 +0
Обь
179см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2020День знаний-2020Коронавирус на Алтае
Новости

Натуральный, чистый, безопасный. Где купить настоящий алтайский мед

, ИА "Амител"
На пасеке Никоновых пчеловоды производят качественную продукцию по семейным традициям

Зачастую продавцам важнее количество, а не качество продукта. Медовый рынок – не исключение. Так, для придания меду более натурального вида его смешивают с добавками. Для увеличения вязкости кладут желатин. Чтобы продукт кристаллизовался как натуральный, его смешивают с крахмальной патокой. Каким должен быть качественный мед знают на пасеке Никоновых. Там производят качественную продукцию по семейным традициям.

"Качаем в лучших традициях"

 "Мои дедушка и бабушка жили в небольшой далекой деревушке в горах Алтая. Они прекрасно знали о полезных свойствах меда, и держали пасеку – не для продажи, для себя. Я часто бывал у них в гостях, помогал по хозяйству, но к пчелам не подходил – очень боялся. Однако страх пришлось побороть, когда в советские времена меня, как и других школьников, отправили работать на пасеку. Тогда и произошло мое первое знакомство с царством пчел", – вспоминает свой первый опыт владелец современной пасеки Евгений Никонов.

Сначала Евгений завел десять ульев, а сейчас у него их уже более 100. Пасека для Евгения Никонова – основное и самое важное дело в жизни. За 20 лет на ней появилась медогонка, станок для распечатывания меда – практически все процессы стали механизированные, а пчелоинвентарь постоянно обновляется. Кроме того, Никоновы купили высокопроизводительную линию для откачки меда.

Несмотря на современные технологии, семейное дело не потеряло самого главного – любая работа  делается с душой. 

"Мы сохраняем традиции – откачиваем мед по традиционной технологии. Наша пасека расположена вдали от автомагистралей – в зеленых лугах, где нет рапса и подсолнечника, только медоносные травы. Поэтому наш продукт по праву можно назвать экологически чистым. Мы качаем только зрелый запечатанный мед с влажностью 16-17%, что соответствует ГОСТам. Мы не кормим своих пчел сахаром (сахарный мед светлый и сильно кристаллизуется) и не добавляем для увеличения объема патоку. Поэтому за качество своего продукта ручаемся", – рассказывает Евгений Никонов.

Из первых рук

Мед на пасеке Никоновых проходит две основные стадии очистки. Это фильтрование (первичная очистка) и отстаивание (удаление липких примесей), которое длится трое суток. После этого продукт фасуют вручную.

"Наш мед не подвергается термической обработке, так как от этого он теряет часть своих полезных свойств и может выделять канцерогены", – отмечает владелец пасеки.

По выгодной цене пчеловоды предлагают не просто натуральный продукт, а настоящее природное лекарство. Мед содержит биологически активные растительные соединения и антиоксиданты, которые продлевают молодость организма, а также ценные белки, ферменты, минералы и витамины. В темных сортах таких соединений содержится больше. Яркий представитель меда темного сорта – гречишный. Его делают из нектара гречихи в период ее цветения. Он обладает ярко выраженным терпким вкусом. Легкая горчинка – признак его натуральности. 

Гречишный мед способствует восстановлению тканей, помогает при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, защищает сердечную мышцу от преждевременного изнашивания. Также его активно применяют для повышения уровня гемоглобина в крови из-за большого содержания железа. Кроме того, гречишный мед обладает отличными антисептическими свойствами. Он незаменим в сезон ОРВИ – помогает смягчить горло и облегчить кашель. А еще мед – натуральный пребиотик, который способствует укреплению иммунной системы, а также способствует здоровому управлению весом. Этот продукт положительно влияет на уровень холестерина.

В пчеловодстве нет бесполезных продуктов – каждый элемент важен и полезен для человека. Мед из разнотравья, гречишный, в сотах, а также пыльцу, прополис и многое другое здесь можно купить по выгодной цене (без посредников).

Кстати, мед с пасеки Никоновых уже оценили в Башкирии, Омске, Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Краснодарском крае и Оренбургской области. Пчеловоды могут отправить его в любой регион – "Почтой России" или же с помощью транспортной компании.

Пасека семьи Никоновых
Телефон/Whatsapp: 89039967436, 89030733575
solovyh78@yandex.ru
Сайт
Инстаграм

Материалы по теме

 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

16.09.2020 09:11
- гость -

У нас точно натуральный)) в глуши пчелки живут , считай на вольном выпасе )) и пасека маленькая , почти не продаём ( много раздаём просто так ) но всегда много желающих купить ) из Москвы приезжают за нашим мёдом !

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< сентябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
Loading...
09:41
В барнаульском поселке начался ремонт моста через реку Власиху 0
09:32
Более 400 дополнительных мест организуют в детских садах Барнаула 0
09:15
Apple представила новые iPad и Apple Watch 0
09:04
Натуральный, чистый, безопасный. Где купить настоящий алтайский мед 1
08:45
41 новый случай COVID-19 зафиксировали в Горном Алтае 0
08:15
"На первое место выходят люди": управляющий ВТБ о работе банка в период пандемии 0
08:02
Как в Змеиногорске сделали одну из лучших набережных на Алтае 9
07:47
Названы главные продукты для похудения 0
07:32
Материнский капитал. На сколько он увеличится в 2021 году и кто его может получить 0
07:15
Теперь онлайн. В Республике Алтай появилась сеть Tele2 3
07:01
"А ей весело". Вдова Павла Рохлова и Лилия Ворогушина прошли очную ставку 7
06:48
Диетолог рассказала о полезном завтраке для школьников 2
06:33
У всех есть друг, который портит фото. Собака покорила интернет своей непоседливостью 1
06:17
Стало известно, сколько дней опасен переболевший COVID-19 человек 9
06:03
Ливни и грозы накроют Алтайский край 16 сентября 0
23:37
Такой день. ДТП с тремя погибшими на алтайской трассе и программа дня рождения Барнаула 0
23:03
На Украине задумались о проведении Олимпийских игр 2
22:32
Подросток на машине родителей сбил пешехода в Горном Алтае 0
22:02
В Барнауле устроили массовую рассылку, чтобы вернуть забытую игрушку 3
21:38
Алтайский край входит в топ-15 регионов РФ по доле выздоровевших от COVID-19 0
21:00
Кедры высадят на пострадавших участках нацпарка "Салаир" в Алтайском крае 0
20:30
Алексей Смертин сыграет в 25-часовом футбольном матче 1
20:03
Жителя Алтайского края осудят за надругательство над российским флагом 0
19:40
В Алтайском крае вновь ослабили ковидные ограничения 7
19:32
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 170 0
19:03
На Алтайский край обрушатся мощные порывы ветра и грозы 0
18:30
Более трети россиян считают Россию великой державой 13
18:08
Зима без проблем. Перед отопительным сезоном в Романово ремонтируют котельную 1
17:53
Некоторые съедобные грибы признали опасными 0
17:41
Мошенники обманули барнаульскую фирму на полтора миллиона рублей 1
17:29
Против Романа Широкова возбудили уголовное дело за избиение арбитра 1
17:17
"Смог дышать сам". Навальный опубликовал первый пост после комы 18
17:04
Форсаж по-барнаульски: горожане наблюдали ДТП с неожиданным сюжетным поворотом 1
16:52
Уход Лукашенко с поста президента назвали вопросом времени 0
16:43
В МЧС рассказали подробности пожара на Потоке в Барнауле 0
16:30
Китайский за 48 часов. АлтГТУ открывает набор на курсы иностранного языка 0
16:17
Бывший вице-мэр Барнаула не смог оспорить приговор за взятку 2
16:03
Россия открыла границу с Южной Осетией 0
15:50
Мужчина выпал из окна девятого этажа в Барнауле 1
15:38
Разминка в ручном режиме. Как прошел единый день голосования 2020 в России 0
15:27
Естественная убыль населения Барнаула в пандемию выросла вдвое 8
15:15
В России выявили более 5,5 тыс. новых случаев коронавируса 0
15:06
Свет алтайского искусства. В Барнауле простились с профессором Тамарой Степанской 1
14:53
Историк рассказал о нежелании властей сохранить историческое здание в Барнауле 11
14:42
Волк из "Ну, погоди!" будет разговаривать голосом Гарика Харламова 4
14:16
Житель Алтайского края поджег дом друзей, которые отказались с ним выпить 0
14:02
В России могут ввести минимальную почасовую зарплату 5
13:53
Мошенник под видом полицейского выманил у алтайского пенсионера 170 тысяч рублей 0
13:40
Пятеро мужчин помыли кроссовки в источнике у православного храма 16
13:26
"Лежал на рельсах". Машинист рассказал подробности наезда на алтайского подростка 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.