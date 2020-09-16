Натуральный, чистый, безопасный. Где купить настоящий алтайский мед

Зачастую продавцам важнее количество, а не качество продукта. Медовый рынок – не исключение. Так, для придания меду более натурального вида его смешивают с добавками. Для увеличения вязкости кладут желатин. Чтобы продукт кристаллизовался как натуральный, его смешивают с крахмальной патокой. Каким должен быть качественный мед знают на пасеке Никоновых. Там производят качественную продукцию по семейным традициям.

"Качаем в лучших традициях"

"Мои дедушка и бабушка жили в небольшой далекой деревушке в горах Алтая. Они прекрасно знали о полезных свойствах меда, и держали пасеку – не для продажи, для себя. Я часто бывал у них в гостях, помогал по хозяйству, но к пчелам не подходил – очень боялся. Однако страх пришлось побороть, когда в советские времена меня, как и других школьников, отправили работать на пасеку. Тогда и произошло мое первое знакомство с царством пчел", – вспоминает свой первый опыт владелец современной пасеки Евгений Никонов.

Сначала Евгений завел десять ульев, а сейчас у него их уже более 100. Пасека для Евгения Никонова – основное и самое важное дело в жизни. За 20 лет на ней появилась медогонка, станок для распечатывания меда – практически все процессы стали механизированные, а пчелоинвентарь постоянно обновляется. Кроме того, Никоновы купили высокопроизводительную линию для откачки меда.

Несмотря на современные технологии, семейное дело не потеряло самого главного – любая работа делается с душой.

"Мы сохраняем традиции – откачиваем мед по традиционной технологии. Наша пасека расположена вдали от автомагистралей – в зеленых лугах, где нет рапса и подсолнечника, только медоносные травы. Поэтому наш продукт по праву можно назвать экологически чистым. Мы качаем только зрелый запечатанный мед с влажностью 16-17%, что соответствует ГОСТам. Мы не кормим своих пчел сахаром (сахарный мед светлый и сильно кристаллизуется) и не добавляем для увеличения объема патоку. Поэтому за качество своего продукта ручаемся", – рассказывает Евгений Никонов.

Из первых рук

Мед на пасеке Никоновых проходит две основные стадии очистки. Это фильтрование (первичная очистка) и отстаивание (удаление липких примесей), которое длится трое суток. После этого продукт фасуют вручную.

"Наш мед не подвергается термической обработке, так как от этого он теряет часть своих полезных свойств и может выделять канцерогены", – отмечает владелец пасеки.

По выгодной цене пчеловоды предлагают не просто натуральный продукт, а настоящее природное лекарство. Мед содержит биологически активные растительные соединения и антиоксиданты, которые продлевают молодость организма, а также ценные белки, ферменты, минералы и витамины. В темных сортах таких соединений содержится больше. Яркий представитель меда темного сорта – гречишный. Его делают из нектара гречихи в период ее цветения. Он обладает ярко выраженным терпким вкусом. Легкая горчинка – признак его натуральности.

Гречишный мед способствует восстановлению тканей, помогает при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, защищает сердечную мышцу от преждевременного изнашивания. Также его активно применяют для повышения уровня гемоглобина в крови из-за большого содержания железа. Кроме того, гречишный мед обладает отличными антисептическими свойствами. Он незаменим в сезон ОРВИ – помогает смягчить горло и облегчить кашель. А еще мед – натуральный пребиотик, который способствует укреплению иммунной системы, а также способствует здоровому управлению весом. Этот продукт положительно влияет на уровень холестерина.

В пчеловодстве нет бесполезных продуктов – каждый элемент важен и полезен для человека. Мед из разнотравья, гречишный, в сотах, а также пыльцу, прополис и многое другое здесь можно купить по выгодной цене (без посредников).

Кстати, мед с пасеки Никоновых уже оценили в Башкирии, Омске, Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Краснодарском крае и Оренбургской области. Пчеловоды могут отправить его в любой регион – "Почтой России" или же с помощью транспортной компании.

Пасека семьи Никоновых

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