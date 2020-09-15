Напугать предполагаемого телефонного мошенника несложно. Для этого достаточно говорить с ним негромким и уверенным тоном, чтобы он начал осознавать, что его "вывели на чистую воду". Об этом рассказала адвокат Ольга Сулим в беседе с агентством "Прайм".

"Для начала можно спокойно поинтересоваться, откуда он взял номер телефона, на который звонит, в курсе ли, что таким образом нарушает закон о защите персональных данных и будет отвечать за это по всей строгости закона", – сказала юрист.

Кроме того, если афериста предупредить, что разговор с ним записывается, это также гарантированно подействует на злоумышленника.

Ранее специалист Роскачества рассказала, какие SMS-сообщения никогда нельзя открывать.