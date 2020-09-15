Напугать предполагаемого телефонного мошенника несложно. Для этого достаточно говорить с ним негромким и уверенным тоном, чтобы он начал осознавать, что его "вывели на чистую воду". Об этом рассказала адвокат Ольга Сулим в беседе с агентством "Прайм".
"Для начала можно спокойно поинтересоваться, откуда он взял номер телефона, на который звонит, в курсе ли, что таким образом нарушает закон о защите персональных данных и будет отвечать за это по всей строгости закона", – сказала юрист.
Кроме того, если афериста предупредить, что разговор с ним записывается, это также гарантированно подействует на злоумышленника.
Ранее специалист Роскачества рассказала, какие SMS-сообщения никогда нельзя открывать.
Комментарии
Мдааа, мельчают эксперты
хз сегодня попросил передать трубку Ефремову , поржали , вдвоем.
Мне звонят, говорят, что они представители банка, с моей карты была совершена "подозрительная" операция, якобы куплен диван за 28 000 в Усурийске.
Я эти товарищам абсолютно спокойным тоном говорю, что да, это я купила диван в усурийске.
Они матюгнулись и бросили трубку.
мне звонят и говорят, что они представители банка ВТБ, звонят по моей заявке на выпуск кредитной карты. я сначала ступил, сказал, что не оформлял... это то, что им было и нужно - они говорят, что если я не подавал заявку. то необходимо сверить мои паспортные данные, чтобы они заявку отменили.
Я смекнул и говорю, коль заявка подана, согласен на получение карты, говорите адрес, подъеду, получу!
Как отшептало!
А мне приходили сообщения якобы от Сбера, что на мою карту зачислены разные суммы вплоть до 500 тыс руб... и типа могу тут же получить, если предприму определенные действия. Но самое смешное - у меня НЕТ карты сбера!
звонят мошенники? просишь передать трубку Ефремову, говорить буду только с ним...
@ Я смекнул и говорю @
Как стало трудно быть мошенником...))
Где-то было в новостях, что только в Сбере от обратной связи с клиентами было несколько миллионов жалоб на мошенничество.
Представьте объемы обзвонки.
Про Ефремова плоско. Про согласие с операцией плоско. Про сообщение про запись разговора - им тоже пофиг, ибо работают через цепочку прокси в основном из безопасного ближнего зарубежья.
И чем больше цифровизации, чем больше биометрии в интернете, тем больше счастья мошенникам. Обзванивают, записывают образцы голоса. Потом с вашей биометрией через синтезатор с вашим голосом возьмут на вас кредит.
Используют методы социальной инженерии. Если у вас для восстановления пароля стоит вопрос "как зовут вашу собаку", ждите звонка: "привет, я с соседнего дома, мы вместе гуляли с собаками...эээ... забыл как вашу зовут..." и вы сами подскажете.