Житель Алтайского края поджег дом друзей, которые отказались с ним выпить

Ранее судимого 47-летнего жителя Алейска подозревают в умышленном поджоге. Как пишет пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, пьяный злоумышленник пришел ночью к друзьям и предложил выпить с ним спиртного, но те отказались.

Спустя некоторое время мужчина вернулся к дому знакомых с канистрой бензина, которым облил веранду, поджег ее и скрылся с места преступления. Однако остаться незамеченным мужчине все же не удалось: буквально по горячим следам его задержали оперативники.

После того как полицейские проведут проверку и установят сумму ущерба, в отношении подозреваемого возбудят уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога". За такое преступление злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.