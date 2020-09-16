Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 5670

За прошедшие сутки в России зафиксировали 5 670 новых случаев коронавируса, а общее число инфицированных достигло 1 079 519. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заболевших зарегистрировали в Москве (+750 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+207) и Московской области (+173). Алтайский край по этому показателю на 16 сентября занимает 29-е место (+65).

Выздоровели за сутки 5 809 человек. За весь период из российских больниц выписали 890 114 пациентов.

Умерло с начала пандемии 18 917 человек с коронавирусом, 132 из которых – за последние сутки.