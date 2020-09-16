Бюджет Алтайского края получил больше 28 млрд налогов и страховых взносов

За первые шесть месяцев 2020 года в бюджет Алтайского края поступило 28 137,6 миллиона рублей налогов. Об этом сообщает официальный сайт региона.

В краевую казну из них перечислили 21 894,7 миллиона рублей, в местные бюджеты – 6242,8 миллиона рублей.

"Рост поступлений в краевой бюджет произошел по налогу на прибыль организаций. По нему в казну перечислено 7499,6 миллиона рублей, что на 514,8 миллиона рублей, или на 7,4%, больше, чем было администрировано в соответствующий период 2019 года. Увеличились поступления по налогу на добычу прочих полезных ископаемых – 129,9 миллиона рублей, что на 30,6 миллиона рублей, или на 30,8%, больше, чем годом ранее. Рост произошел по акцизам на пиво – поступило 1,901 млрд рублей. Это на 34,3 миллиона рублей, или на 1,8%, больше, чем в первом полугодии 2019 года. По налогу на доходы физических лиц объем поступлений сложился на уровне аналогичного периода прошлого года и составил 8,298 млрд рублей", – рассказал руководитель региональной УФНС Юрий Куриленко.