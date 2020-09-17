Алтайский край на 100% готов к отопительному сезону

Топливно-энергетический комплекс Алтайского края на 100% готов к началу нового отопительного сезона. Об этом во время заседания в правительстве региона рассказал министр строительства и ЖКХ Иван Гилев.

Подготовительные работы во всех муниципалитетах должны были закончиться к 15 сентября. Гилев отметил, что сделать это удалось. Ростехнадзор с 21 сентября начнет проверки, по результатам которых муниципальные образования должны получить паспорта готовности. Особое внимание в этом году уделили закупке топлива.

Гилев предложил сделать пробный запуск тепла не дожидаясь понижения температур.