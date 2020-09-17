Алтайский край на 100% готов к отопительному сезону

Топливно-энергетический комплекс Алтайского края на 100% готов к началу нового отопительного сезона. Об этом во время заседания в правительстве региона рассказал министр строительства и ЖКХ Иван Гилев.
Подготовительные работы во всех муниципалитетах должны были закончиться к 15 сентября. Гилев отметил, что сделать это удалось. Ростехнадзор с 21 сентября начнет проверки, по результатам которых муниципальные образования должны получить паспорта готовности. Особое внимание в этом году уделили закупке топлива.
Гилев предложил сделать пробный запуск тепла не дожидаясь понижения температур.
Комментарии
"Гилев предложил заранее запустить теплоснабжение и не дожидаться требуемых по нормам температурных показателей." А платить за отопление когда на улице 20 градусов Гилёв будет или мы?
Дай им волю-они и летом отопление отключать не будут. Бабла то сколько собирают. Отопление нужно давать не раньше октября, а если будет тепло, то и ещё позже
Где-то это уже было - готовы на 100%. А потом Яровое замерзает, Славгород замерзает. И если снова так будет - выслать Гилева из Алтайского края зимой в одних труселях
А как эта новость вяжется с вчерашним прорывом на Профинтерна? Статистическая погрешность в 100 процентах?
Гилев предложил заранее запустить теплоснабжение и не дожидаться требуемых по нормам температурных показателей.
В первой части этого предложения г-н Гилев молодец!А вот во второй он или сознательно, или по незнанию допустил грубейшую ошибку.Нет никаких норм на показатели и продолжительность температуры для запуска отопления.Нет!И уже несколько лет.Главам регионов предоставлено право самим решать когда начинать/заканчивать ОС,после даже не обращений, а требований граждан.Все еще никак не могут разучиться лукавить и дурить население градусником и календарем.Плюсом сейчас еще должна по всем законам жанра выскочить тов.Людмила С. из гидроцентавры со своим бабьим летом,которое она ждет всю свою жизнь,да ни разу еще не дожидалась.Раз и навсегда надо установить даты начала и окончания ОС от и до, как в старые добрые времена, а именно:15 сентября начинаем,и не ранее 15 мая заканчиваем!Кто-то скажет, что 15 сентября рано?Нет, не рано!15 только будет дан старт,и на полноценный запуск уйдет 14 дней,а где-то и больше,и это практика.И не смотря на действительно баловавшую нас в этом году погоду, все же не следует забывать, что климат у нас-резко континентальный.А это значит, что сегодня вроде бы еще тепло,но к вечеру погода может кардинально измениться.Вдруг откуда ни возьмись, нарисуется волна холода,и будет ошиваться в нашем регионе не одну неделю,а тепло то уже и не вернется.Погожие деньки может быть еще и будут,но они что называется погоды уже не сделают.Все товарищи-господа,ОСЕНЬ настала.И не за горами отрицательные температуры и не только по ночам.ДАЕШЬ СТАРТ ОС!!!!!!.
Хах))) прочитали то что захотели? Сказано про пробный запуск. Погуглили б
Опробование систем теплоснабжения в работе (пробная топка) производится в целях проверки готовности источников теплоснабжения, тепловых сетей и резервных топливных хозяйств к началу отопительного периода и устранения выявленных дефектов.
Пробные топки проводятся в соответствии с графиками, разработанными теплоснабжающими организациями, согласованными с потребителями коммунальных услуг и поставщиками топливно-энергетических ресурсов, и утвержденными органом местного самоуправления.
Пробные топки проводятся по специальной программе, разработанной теплоснабжающей организацией и согласованной с органами местного самоуправления.
В ходе опробования систем теплоснабжения производится замена консерванта и постановка систем теплоснабжения и отопления под давление.
Пробная топка проводится в течение 72-х часов
Системы центрального отопления в городах для нищей России, не позволительная роскошь. От системы центрального отопления давно необходимо отказаться. Каждый дом вопрос отопления должен решать самостоятельно. Центральные системы отопления существуют только в двух странах, РФ и Исландия, но во втором случае это оправданно из-за дешевой энергии термальных источников. Ни в Канаде ни на Аляске, ни в Северной Европе нет систем центрального отопления, потому что это ОЧЕНЬ ДОРОГО.
17.09.2020 09:51
АБОРИГЕН
Практика показывает обратное. Дома с собственной котельной платят за отопление в большинстве своём больше, чем те кто с центральным отоплением. Может тут большую роль играет фактор жадности управляющей компании, но он всегда будет, даже когда все дома будут иметь собственную котельную.
И второе, но по значению самое главное - это экология. Лучше когда коптит одна котельная на окраине города с высоченной трубой для рассеивания, чем 10 маленьких в центре города с низкой трубой на высоте 10-го этажа.
17.09.2020 09:31
Ну и отлично!Пусть хотя бы этим займутся.Глядишь,войдем в ОС быстро, без раскачки,и главное-своевременно,не дожидаясь всплеска ОРВИ,ОРЗ,и прости Господи коронавируса!!!Погода конечно позволяет,и пусть мои ручки еще не тянутся к маслорейке, но глазки уже хищно поглядывают в его сторону.Зачем играть на струнах наших нежных душ?Зачем же ждать, когда посиневшие и с литрами соплелек, мы будем гневно вопрошать ДО КОЛЕ?Тихо,мирно даем тепло в массы,и наслаждаемся комфортом.Тем кому рано, советую вспомнить прошлый год!Запуск отопления начали 25 сентября,точнее издали распоряжение о начале.И началось,там порыв,здесь запор...К примеру батареи в нашем доме начали издавать какие то звуки числа 29,и...ничего.К проблемам городским добавились мои,воздушит система у нас,и все тут.Звонки во все возможные и невозможные инстанции (вплоть до Спортлото) наконец возымели свое действо,и в первых числах октября жизнь в батареях затеплилась,но только в нашем доме.А где то были сообщения,что и в 10-х числах октября батареи в домах были ни в одном глазу.И надо же такому случиться,пришла волна тепла в край.И что же, кто-нить мявкнул,что де жара,руби отопление?Ни один.Все блаженствовали,и дома тепло,и на улице не холодно,а кто то даже и завидовал,так как напрочь не знал,когда в их доме появится тепло.И не смотря на относительное тепло за бортом, ни одного в трусах на босу ногу на улице не было!Помните?Нам тогда просто повезло.А если вспомнить позапрошлый год?А 3-5 лет назад?Забыли?Забыли народные возмущения,и вопли про мороженных ребятишек и больных стариков,и остальных на повальных больничных?Да какие 5 лет, все время с окончания савецкой власти так было!Зачем повторяться?Зачем испытывать судьбу,особенно в это время?Решайте папаши града,раньше сядете, раньше выйдете!В смысле раньше начнем ОС, меньше будет проблем!Как то так.)
17.09.2020 10:04
- гость -
Практика показывает обратное. Центральная система отопления это монополия со всеми вытекающими. Ни о каком "меньше платят" и речи быть не может.
А по поводу способа отопления есть варианты и не все они связаны с коптящей трубой даже в условиях Севера.