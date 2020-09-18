Викторины и мастер-классы. Холдинг "Алтайлес" приглашает отпраздновать День города

Холдинг "Алтайлес" проведет собственную праздничную программу в честь празднования Дня города. Мероприятие пройдет 19 сентября с 11:00 до 18:00 на улице Мало-Тобольской (ближе к проспекту Социалистическому).

В программе:

"Лесная школа" – участвуем в викторине о жизни леса, а еще – учимся пользоваться буссолью, высотомером, мерной вилкой, возрастным буравом;

"Школа домостроения" – учимся строить дом из дерева;

фотозона – делаем запоминающиеся снимки, выкладываем с хештегом #холдингалтайлес, подписываемся на каналы @lhk_altailes @altailes_official и получаем фирменные подарки;

мастер-классы для детей и взрослых – делаем поделки из плит МДФ;

выставка кошек – смотрим на домашних животных редких пород.

Также на празднике можно будет купить пеллеты (экологичный наполнитель для кошачьего туалета) по специальной цене – 60 рублей за 3 кг и топливные брикеты по 100 рублей за упаковку.