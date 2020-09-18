Подарок к Дню города: в Барнауле приняли 17 отремонтированных дорог

Сдача 17 объектов в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" состоялась в Барнауле в четверг, 17 сентября. Сразу четыре дороги отремонтировали в барнаульском микрорайоне Затон. Общая протяженность участков – 1,75 километра, а стоимость работ составила 23,4 миллиона рублей. Готовность объектов проверили представители мэрии города, местной власти и подрядчика. Кстати, в МБУ "Автодорстрой", выполнявшем работы, пообещали, что дороги не нужно будет ремонтировать много лет и они переживут любые наводнения.

Были отремонтированы улица Водников (от пер. Почтового до ул. Водников, 11), переулок Почтовый (от ул. Водников до ул. Озерной), улица Озерная (от Лоцманской до пер. Почтового) и улица Лоцманская (от дома № 25 до ул. Озерной). На указанных дорогах выполнены следующие виды работ: фрезерование изношенного слоя покрытия, укрепление основания, устройство выравнивающего слоя и покрытия, установка бордюрного камня, ремонт тротуара, а также устройство четырех остановок общественного транспорта и искусственной дорожной неровности. На всех участках большая загруженность. По ним ходит общественный транспорт.

Как рассказал журналистам председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула Антон Шеломенцев, эти четыре участка вообще никогда не ремонтировали. А это немало – около 30 лет. Сейчас же отремонтированные дороги в Затоне соответствуют стандарту качества нацпроекта "БКАД" и ничем не хуже, чем в столице края.

"В рамках нацпроекта "БКАД" мы в этом году сделали магистрали в Научном городке, Затоне, Бельмесево, со следующего года в поселке Спутник приступим к работам. Нацпроект объединяет и делает единый подход к ремонту дорог. В планах также сделать в 2021 году ремонт еще двух центральных улиц поселка Затон с большой интенсивностью автомобилей", – сказал Антон Шеломенцев.

По его словам, 17 сентября завершился ремонт еще 13 участков улиц в городе. Всего в этом году работы проводят на 44 дорогах. Кроме того, дополнительно на общую суму 170 млн рублей в текущем году будут выполнены работы по ремонту Павловского тракта, от улицы Трактовой до путепровода через железнодорожные пути, и подъезда к спортивной школе Олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко.

"В работе у нас осталось всего 11 дорог. Где-то осталось только нанести разметку. Где-то мы только приступим к работам. Например, на улице Песчаной, где завершился ремонт теплосетей. Но мы понимаем, что завершим все работы в ближайшее время", – добавил Антон Шеломенцев.

Как рассказала начальник территориального управления Затона Валентина Михайлова, появление хорошего асфальта – большой подарок для микрорайона от администрации города.

"Дорожные работы здесь не проводились более 30 лет, с самого дня укладки покрытия. Весь процесс прошел слаженно, мы находили общий язык как с подрядчиком, так и с представителями комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города – все наши пожелания учитывались, а замечания устранялись быстро и легко. Жители тоже относились с пониманием к процессу ремонтных работ", – сказала она.



