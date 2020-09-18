Грозы и штормовой ветер. О погоде в Алтайском крае 18 сентября

Прохладную и ненастную погоду прогнозируют в Алтайском крае в пятницу, 18 сентября, информирует региональный Гидрометцентр.

Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, ожидается от +14°C до +19°C. Скорость ветра при порывах может достигать 27 м/с. Местами кратковременные дожди, в предгорьях грозы.

В Барнауле в светлое время суток термометры будут показывать от +16°C до +18°C. Вечером ожидается непродолжительный дождь. Синоптики отмечают, что скорость ветра в краевой столице не превысит 20 м/с.

Ранее в Гидрометцентре России рассказали о грядущем резком похолодании. Согласно данным метеорологических прогнозов, в ближайшее время дневная температура может снизиться до +11 градусов.