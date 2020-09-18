Белоруссия закрывает границы с Литвой, Польшей и Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о закрытии государственной границы с Литвой, Польшей и Украиной, сообщает РИА "Новости".

"Мы понимаем, что в их арсенале осталось совсем немного приемов, прежде чем развязать горячую войну, – заявил белорусский лидер на женском форуме "За Беларусь". – Поэтому мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей".

По словам Лукашенко, часть армии будет задействована в совместных с Россией военных учениях. Они будут проходить у западных границ.

"Я вынужден в последние дни вместе с президентом России и министром обороны построить общую защиту союзного государства, и мы активизировали давно забытые военные учения, которые проходят сегодня на западе нашей страны", – уточнил президент Белоруссии.

Напомним, что жители Белоруссии массово вышли на улицы, чтобы выступить против итогов президентских выборов 9 августа, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. С тех пор во время беспорядков пострадали сотни человек, несколько погибли, еще тысячи задержали.

Позднее президент России Владимир Путин создал резерв силовиков для помощи Белоруссии. Планируется, что группы направят в союзное государство только в том случае, если ситуация с массовыми протестами выйдет из-под контроля.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии вступил в силу в январе 2000 года. Согласно документу, в полномочия структуры входят внешняя политика, оборона и безопасность, бюджетная, денежно-кредитная и налоговая системы, таможенные вопросы, системы энергетики, транспорта и связи. При этом каждое государство сохраняет суверенитет, независимость, территориальную целостность, конституцию, флаг и герб.