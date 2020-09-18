Белоруссия закрывает границы с Литвой, Польшей и Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о закрытии государственной границы с Литвой, Польшей и Украиной, сообщает РИА "Новости".
"Мы понимаем, что в их арсенале осталось совсем немного приемов, прежде чем развязать горячую войну, – заявил белорусский лидер на женском форуме "За Беларусь". – Поэтому мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей".
По словам Лукашенко, часть армии будет задействована в совместных с Россией военных учениях. Они будут проходить у западных границ.
"Я вынужден в последние дни вместе с президентом России и министром обороны построить общую защиту союзного государства, и мы активизировали давно забытые военные учения, которые проходят сегодня на западе нашей страны", – уточнил президент Белоруссии.
Напомним, что жители Белоруссии массово вышли на улицы, чтобы выступить против итогов президентских выборов 9 августа, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. С тех пор во время беспорядков пострадали сотни человек, несколько погибли, еще тысячи задержали.
Позднее президент России Владимир Путин создал резерв силовиков для помощи Белоруссии. Планируется, что группы направят в союзное государство только в том случае, если ситуация с массовыми протестами выйдет из-под контроля.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии вступил в силу в январе 2000 года. Согласно документу, в полномочия структуры входят внешняя политика, оборона и безопасность, бюджетная, денежно-кредитная и налоговая системы, таможенные вопросы, системы энергетики, транспорта и связи. При этом каждое государство сохраняет суверенитет, независимость, территориальную целостность, конституцию, флаг и герб.
Комментарии
Неужели "батька" решил как то себя обозначить к своим "друзьям"?!
Давно пора вспомнить что руси надо объединяться.
Неужели "батька" решил как то себя обозначить к своим "друзьям"?!
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а почему вы решили что у президента другого (не нашего) государства есть или должны быть друзья?
наш почему-то пытается дружить со всеми кто у него покупает или хочет купить углеводороды...
если наш газпром снижает цену за газ Белоруссии, но тут же выставляет требование что бы наш "брат" за это платил премии совету директоров этого газпрома, да ещё такие что в пересчёте на кубометры газ получается золотым... почему Лукашенко должен с таким партнёром дружить? и такая шляпа у него по многим направлениям "дружбы" с Россией!
я уже не говорю как наши "дружественные" СМИ всегда стараются показать Лукашенко с неудобной стороны, и умышленно не показывают все сильные стороны Белоруссии, что приносит свои плоды в виде занижения роли Лукашенко, его вечное высмеивание и не знания реальной производственной обстановки у нашей младшей сестры Белоруссии.
он просто не даёт приватизировать его заводы, а наших Мистеров Твистеров, Бывших министеров, Дельцов и банкиров, Владельцев заводов, Газет, пароходов - уж очень сильно это раздражает...
Что бы там ни было, а экономическое сближение России и Белоруссии наблюдается.