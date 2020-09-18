ВТБ снизил ставку по "Ипотеке с господдержкой" до 6,1%

С 17 сентября ВТБ снизил ставку в рамках программы льготного ипотечного кредитования до 6,1%. Минимальный размер первоначального взноса по льготной ипотеке для заемщиков ВТБ составляет 15% от стоимости квартиры. Программа "Ипотека с господдержкой" в ВТБ продолжит действовать до конца года.

"ВТБ первым из банков начал работу по госпрограмме, раньше других снизил требования к минимальному размеру первого взноса и увеличил максимальную сумму кредита. На сегодняшний день объем выдачи в рамках госпрограммы превысил 30 тысяч кредитов почти на 95 млрд рублей. В связи с высоким спросом на льготную ипотеку мы обратились к оператору программы за дополнительным лимитом и планируем значительно увеличить объем выдачи по ней до конца года. Этому будет способствовать снижение ставки для наших клиентов до 6,1%", – комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Средний размер оформляемого кредита в ВТБ составляет около 3 млн рублей, программа занимает до трети от общего объема всех ипотечных выдач банка. Регионами-лидерами по числу проведенных сделок стала Москва и Московская область (9,2 тыс. на 45 млрд руб.), Санкт-Петербург и Ленинградская область (3,3 тыс. на 11 млрд руб.), Республика Татарстан (1,5 тыс. на 3,8 млрд руб.), Краснодарский край и Ростовская область (по 1,4 тыс. на 2,7 млрд руб.), Новосибирская область (1,3 тыс. на 3 млрд руб.).

Напомним, оформить кредит по льготной ставке могут те, кто покупает квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 12 млн рублей для Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей – для остальных регионов страны. Максимально возможный срок оформления кредита – до 30 лет.