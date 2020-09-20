Наталья Водянова вышла замуж за миллиардера

Основатель фонда "Обнаженные сердца", модель Наталья Водянова и французский миллиардер Антуан Арно официально стали мужем и женой. Об этом сообщает Tatler.

По информации издания, церемония прошла в Париже "под личным контролем мэра города Анн Идальго".

Ранее Наталья Водянова подтвердила, что вскоре выйдет замуж. Соответствующее заявление она сделала, ответив на прямой вопрос одного из подписчиков в Instagram.

У Натальи Водяновой пятеро детей. Первые трое – сыновья Лукас (родился 22 декабря 2001 года), Виктор (13 сентября 2007-го) и дочь Нева (24 мая 2006 года) – от британского аристократа Джастина Тревора Беркли, с которым модель развелась в 2011 году после 10 лет брака.

Родившийся у нее 2 мая 2014-го Максим – сын Антуана Арно. Пятым ее ребенком – и вторым совместным с французом – стал Роман. Он появился на свет 4 июня 2016 года. Водянова ушла из модельного бизнеса после рождения третьего ребенка.