Тарзан обвинил Первый канал во вмешательстве в его личную жизнь

Бодибилдер и стриптизер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, вступил в открытый конфликт с Первым каналом. Он заявил, что получил информацию о наличии у представителей канала интимного видео.

"Появившееся мое заявление на всю страну – это была превентивная мера. На тот момент я обладал стопроцентной информацией, что Первый канал снял программу, где обнародовал снятое тайком видео без моего согласия", – сказал стриптизер.

Тарзан добавил, что отношения между мужчиной и женщиной нельзя обсуждать на всю страну, а Первый канал, по его словам, проигнорировал просьбы не выпускать программу об измене.

"Ненормально, когда на Первом канале существуют низкопробные ток-шоу, обсуждающие сплетни о тех, кто туда даже не пришел", – добавил Глушко.