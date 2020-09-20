Барнаулец вышел на прогулку и наткнулся на кучи мусора в лесу

Житель Барнаула вышел на прогулку с семьей и обнаружил кучи мусора в лесу возле Власихи. Об этом мужчина рассказал в сообществе "Инцидент Барнаул".

Среди отходов он заметил пригодные к использованию детские вещи, которые могли бы пригодиться малоимущим или пострадавшим от пожара людям.

"Находка нас совсем не порадовала. Неужели в лес мусор вывезти легче, чем в мусорный бак?" – подытожил горожанин.

В лесах на территории Барнаула периодически обнаруживают несанкционированные свалки и мусор, который здесь оставляют отдыхающие. Экоактивисты устраивают акции по уборке лесных массивов, но желающих насорить все-таки больше.