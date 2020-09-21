Теплое начало недели. О погоде в Алтайском крае 21 сентября

Осень продолжает радовать жителей Алтайского края теплыми днями. Понедельник не станет исключением.

В регионе температура воздуха составит от +21 до +26 градусов. Осадков, по прогнозам синоптиков, не будет, а в утренние часы в некоторых районах ожидается туман.

Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Барнауле воздух прогреется до +21...+23 градусов. Без осадков.

Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду, возможны порывы до 12 метров в секунду.