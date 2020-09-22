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Новости

Сделка "на коленке". В России растет число преступлений с недвижимостью

, ИА "Амител"
Всему виной – правовая неграмотность населения и нуждающийся в упорядочивании рынок риелторских услуг

Ежегодный прирост преступлений в сфере недвижимости в России составляет примерно 8%. За первые шесть месяцев нынешнего года зарегистрировано 4129 дел о мошенничестве с недвижимостью. За прошлый год таких дел было 7340. Чаще всего преступления происходят на вторичном рынке недвижимости, при этом их раскрываемость падает. За последние пять лет нагрузка на суды в части гражданско-правовых споров выросла на 173%.

Такие неутешительные выводы озвучили в ходе своего исследования ученые Финансового Университета при правительстве РФ на круглом столе "Актуальные вопросы защиты прав и законных интересов граждан в сфере оборота недвижимости", который прошел в Общественной палате РФ.

Простота хуже воровства

Неоднозначную реакцию у экспертов вызывают так называемые сделки в простой письменной форме. Упрощенный порядок оформления многие считают основной причиной роста преступлений на рынке недвижимости.

Так, директор Центра исследований и экспертиз Финуниверситета при правительстве РФ Венера Шайдуллина рассказала, что университет провел комплексное исследование, посвященное анализу мошенничества на рынке недвижимости. По ее словам, статистика за последние пять лет и первое полугодие 2020 в отношении преступлений, связанных с операциями с недвижимостью, показывает, что 50% преступлений совершается в крупном и особо крупном размере. Это большой урон для граждан, считает эксперт. 

"Это говорит о том, что мошеннические схемы совершенствуются и выявить их представляется достаточно сложным", – убеждена Шайдуллина. Также она отметила, что в подавляющем большинстве случаев жертвами мошенников становятся граждане, подписавшие договор купли-продажи недвижимости в простой письменной форме. Ведь при таком формате сделки никто не имеет полномочий проверить, соответствует ли воля сторон волеизъявлению, не разъясняет продавцу и покупателю все правовые последствия, которые возникнут после подписания договора. Никто, включая регистраторов, не обязан проверять, не заключена ли сделка по принуждению, не введена ли одна из сторон в заблуждение.

Первый зампредседателя комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Наталья Кирюхина напомнила, что в подавляющем большинстве случаев жертвами мошенников становятся наиболее незащищенные слои населения – пенсионеры, люди с инвалидностью и нестабильным эмоциональным состоянием. Кроме того, по ее словам, в последние годы в эту статистику стали попадать семьи, которые берут ипотеку. И если в результате судебного решения право собственности на жилье возвращается предыдущему владельцу, ущерб добросовестному покупателю возместить некому.  

"Примечательно, что и банковские проверки чистоты недвижимости, на основе которых клиентам одобряют сделку, не защищают людей, – подчеркнула Кирюхина. – Мошенники пользуются низкой правовой грамотностью населения. К сожалению, действующее законодательство не обязывает сотрудников МФЦ устанавливать волю лица, обратившегося за оказанием услуг. Никто не проверяет, соответствует ли воля сторон волеизъявлению, отраженному в договоре. Понимает ли человек, что он подписывает. Этим зачастую пользуются мошенники". 

Контроль за риелторами и обязательная нотариальная форма

Отсутствие должного контроля за риелторской деятельностью эксперты называли одним из основных факторов риска на рынке недвижимости.

"В рамках исследования была разработана стратегия по усовершенствованию действующего законодательства, – рассказала Венера Шайдуллина. – На первом этапе предлагается ввести нотариальное удостоверение определенных видов сделок, по которым зафиксировано наибольшее количество случаев мошенничества. Если мы увидим снижение количества приговоров по таким видам сделок, то можно будет установить такую нотариальную форму для всех видов сделок. Второй этап – это принятие федерального закона о риелторской деятельности, который будет эту деятельность регулировать, определит требования к риелторам и ответственность за оказание услуг ненадлежащего качества".

Также Шайдуллина озвучила возможные меры по решению данной проблемы, среди которых государственная регистрация прав на объекты недвижимого имущества, нотариальное удостоверение сделок, титульное страхование, повышение эффективности регулирования риелторской деятельности.

Главный вывод, к которому пришли участники круглого стола, – в стране необходимо создать достоверный реестр недвижимости. К этому можно прийти через организацию работы риелторов, через введение обязательной нотариальной формы сделки, ведь именно в нотариальном удостоверении заключается безопасность, уверены эксперты.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

22.09.2020 11:54
- гость -

У нас везде рост преступления.

22.09.2020 12:20
месный

ага, а типа риэлторы за что-то отвечают? Простой вопрос : если через какоето время окажется что не так с приобретённой недвигой и её отберут, риэлтер покроет финансовые потери?!?!?

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