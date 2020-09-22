Еще один аптечный пункт для льготников открыли в Барнауле

В Барнауле открыли еще один пункт выдачи льготных лекарств. Он находится в здании городской больницы № 12 по улице Юрина, 210, сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что аптечный пункт № 11 предприятия "Аптеки Алтая" расположен на втором этаже медучреждения. Там выдают лекарства по бесплатным рецептам в рамках федеральной и региональной льготы, по паллиативной помощи, а также по программе "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями".

В городской администрации уточнили, что лекарства также можно получить в аптеке № 288 по улице Малахова, 111, а препараты для детей – в пункте внутри здания горбольницы № 9 на Павловском тракте, 120а.

В региональном Минздраве также отметили, что аптека № 306 по улице Георгиева, 4, прекратила обеспечивать лекарствами льготников.