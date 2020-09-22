6,2 тысячи новых случаев коронавируса выявили в России за сутки

Оперативный штаб по ситуации с COVID-19 сообщил о 6 215 выявленных случаях COVID-19 за прошедшие сутки. Таким образом, общее число заразившихся по стране достигло 1 115 810 человек.

Наибольший прирост заболевших зафиксировали в Москве (+980 за сутки), Санкт-Петербурге (+211) и Ростовской области (+181). Алтайский край с 78 заболевшими на сегодня занял 24-ю строчку в федеральном рейтинге.

Выздоровели за минувшие сутки еще 5 976 пациентов. При этом за все время излечились 917 949 человек.

Скончались в общей сложности 19 649 человек с коронавирусом. За сутки в России насчитали 160 летальных случаев.