СГК берет на обслуживание котельную и тепловые сети в Научном городке

С начала отопительного сезона 2020-2021 СГК берет на обслуживание котельную и 6,7 километра тепловых сетей поселка Научный городок. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Сегодня специалисты СГК приступили к запуску оборудования в работу. После того как котельная выйдет на нормативные параметры работы, жители смогут получать горячую воду. Для этого необходимо будет включить в работу индивидуальные тепловые пункты.

Всего под начало Сибирской генерирующей компании перейдет 17 многоквартирных домов, 11 бюджетных организаций, 12 прочих зданий и около 2100 жителей.