Литр бензина в подарок и двойные бонусы. Крупная сеть АЗС запускает выгодную акцию

Сеть АЗС "Газойл" запустила для автомобилистов новую акцию "Курс на выгоду". До 31 октября 2020 года при заправке от 25 литров АИ-92 или АИ-95 клиент получает литр бензина в подарок. А за каждую четвертую заправку от 25 литров еще и двойные бонусы по бонусной карте "Газойл"*.

Сеть АЗС "Газойл" предлагает выгодную программу лояльности. Вы получаете бонусы за покупки на всех АЗС, а в следующем месяце тратите их на топливо или товары сети**. При каждой многотопливной АЗС "Газойл" есть магазин, где можно купить продукты или товары для автомобиля. Также вы автоматически участвуете во всех акциях "Газойл".

"Газойл" на рынке уже почти 20 лет. Это самая широкая сеть многотопливных АЗС в Сибири. "Газойл" предлагает ассортимент видов топлива высокого качества, в том числе экологичный и экономичный газ.

Сеть многотопливных АЗС "ГАЗОЙЛ"

Адреса:

ул. Мамонтова, 141,

Павловский тракт, 313,

ул. Дзержинского, 43а,

ул. Шумакова, 19а,

ул. Челюскинцев, 117.

Бесплатная справочная: 8–800–700–28–04

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*Двойные бонусы начисляются в соответствии с действующим статусом бонусной карты.

**По акции оплата покупки бонусами не допускается. Подробности на сайте gk-gazoil.ru.