Скорость испарения влаги в воздухе оказалась ключевым фактором для передачи коронавируса, пишет EurekAlert!.

К такому выводу пришли ученые, которые экспериментальным путем изучили влияние влажности, температуры окружающей и скорости ветра на распространение мельчайших капель слюны с частицами вируса.

Оказалось, что жизнеспособность инфекции существенно снижается при высокой температуре и низкой относительной влажности за счет высокой скорости испарения. При этом в жару, но с повышенной влажностью, вероятность заражения COVID-19 сохраняется.

Эти выводы, отмечают ученые, позволили понять, почему в июле пандемия резко усилилась именно в регионах с жарким и влажным климатом.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в мире насчитывается 31,6 млн случаев коронавируса и 971 тысяча смертей. Больше всего больных зафиксировали в США (6,8 млн человек), Индии (5,6 млн), Бразилии (4,5 млн) и России (1,1 млн).