24 сентября жителей Алтайского края ожидает сильный ветер и ливни, предупреждают в региональном Гидрометцентре.

Днем температура воздуха в регионе составит от +8 до +13 градусов. При этом на большей части территории синоптики прогнозируют сильные дожди, а в предгорьях возможен даже мокрый снег. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 15-20 метров секунду, при порывах сила ветра будет достигать 25-28 метров в секунду.

В Барнауле также будет холодно. Столбики термометров покажут от +9 до +11 градусов. Не забудьте взять зонт – в столице края будет дождливо и слегка ветрено: скорость ветра составит 20 метров в секунду.

В МЧС напоминают, что при сильном ветре следует опасаться обрушения плохо закрепленных конструкций и падения деревьев. Эти же правила следует учитывать и при парковке автомобилей.