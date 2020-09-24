Замруководителя фракции "Единая Россия" в АКЗС, член президиума регионального политсовета партии Андрей Осипов предложил усовершенствовать ряд краевых законов в помощь малому бизнесу после прекращения в 2021 году действия Единого налога на вмененный доход (ЕНВД).

По мнению парламентария, на фоне отмены ЕНВД потенциальным механизмом сглаживания переходного периода для предпринимателей может стать патентная система налогообложения.

"Сегодня в крае более 31 тысячи индивидуальных предпринимателей – плательщиков ЕНВД, которые потенциально могут перейти на патентную систему налогообложения. Однако на данный момент эта система налогообложения не пользуется большой популярностью у малого бизнеса. Причина тому – отсутствие возможности снижения суммы налога на сумму уплаченных в налоговом периоде страховых взносов, как на ЕНВД, – считает Андрей Осипов. – В настоящее время Минфином подготовлен и направлен в Госдуму проект федерального закона, предусматривающий предоставление плательщикам патентной системы снижать налог на сумму уплаченных страховых взносов. Чтобы этот закон заработал в крае, нам необходимо привести региональный закон в соответствие с ним".

К тому же, по мнению депутата, закон о патентном налогообложении станет интереснее малому бизнесу, если на уровне региона будет расширен перечень видов деятельности по патентной системе налогообложения, а также пересмотрен принцип формирования муниципальных групп с учетом численности населения.

В настоящее время в крае довольно сложная система по группировкам муниципальных образований, которые учитываются при установлении суммы потенциально возможного годового дохода. Положения закона не учитывают структуру и численность поселений. Вместе с тем данный фактор определяет рынок сбыта и напрямую влияет на рентабельность бизнеса, рассуждает Осипов.

В этой связи народный избранник предлагает разделить все муниципалитеты региона на пять групп, и учитывать их особенности при установлении потенциально возможного годового дохода.

К первой группе депутат предложил отнести муниципалитеты с населением свыше 100 человек, ко второй – свыше 15 тысяч человек, к третьей – свыше 5000 человек, к четвертой – свыше 500, к пятой – населенные пункты, численность жителей которых не превышает 500 человек.

"Для того чтобы поддержать ИП в малых населенных пунктах и простимулировать их развитие, в пятой группе предлагаю установить размер потенциально возможного годового дохода (ПВГД) равный 5% значению, установленному для первой группы. Оставшимся четырем группам – действующие коэффициенты дифференциации размера ПВГД, используемые для определения стоимости патента при наличии наемных работников, снизить в два раза", – предложил Осипов.

Кроме того, парламентарий считает, что, по аналогии с федеральным законодательством, в крае необходимо продлить до 2024 года налоговые каникулы для начинающих предпринимателей и расширить перечень видов деятельности при использовании упрощенной и патентной систем налогообложения.