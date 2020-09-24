Замруководителя фракции "Единая Россия" в АКЗС, член президиума регионального политсовета партии Андрей Осипов предложил усовершенствовать ряд краевых законов в помощь малому бизнесу после прекращения в 2021 году действия Единого налога на вмененный доход (ЕНВД).
По мнению парламентария, на фоне отмены ЕНВД потенциальным механизмом сглаживания переходного периода для предпринимателей может стать патентная система налогообложения.
"Сегодня в крае более 31 тысячи индивидуальных предпринимателей – плательщиков ЕНВД, которые потенциально могут перейти на патентную систему налогообложения. Однако на данный момент эта система налогообложения не пользуется большой популярностью у малого бизнеса. Причина тому – отсутствие возможности снижения суммы налога на сумму уплаченных в налоговом периоде страховых взносов, как на ЕНВД, – считает Андрей Осипов. – В настоящее время Минфином подготовлен и направлен в Госдуму проект федерального закона, предусматривающий предоставление плательщикам патентной системы снижать налог на сумму уплаченных страховых взносов. Чтобы этот закон заработал в крае, нам необходимо привести региональный закон в соответствие с ним".
К тому же, по мнению депутата, закон о патентном налогообложении станет интереснее малому бизнесу, если на уровне региона будет расширен перечень видов деятельности по патентной системе налогообложения, а также пересмотрен принцип формирования муниципальных групп с учетом численности населения.
В настоящее время в крае довольно сложная система по группировкам муниципальных образований, которые учитываются при установлении суммы потенциально возможного годового дохода. Положения закона не учитывают структуру и численность поселений. Вместе с тем данный фактор определяет рынок сбыта и напрямую влияет на рентабельность бизнеса, рассуждает Осипов.
В этой связи народный избранник предлагает разделить все муниципалитеты региона на пять групп, и учитывать их особенности при установлении потенциально возможного годового дохода.
К первой группе депутат предложил отнести муниципалитеты с населением свыше 100 человек, ко второй – свыше 15 тысяч человек, к третьей – свыше 5000 человек, к четвертой – свыше 500, к пятой – населенные пункты, численность жителей которых не превышает 500 человек.
"Для того чтобы поддержать ИП в малых населенных пунктах и простимулировать их развитие, в пятой группе предлагаю установить размер потенциально возможного годового дохода (ПВГД) равный 5% значению, установленному для первой группы. Оставшимся четырем группам – действующие коэффициенты дифференциации размера ПВГД, используемые для определения стоимости патента при наличии наемных работников, снизить в два раза", – предложил Осипов.
Кроме того, парламентарий считает, что, по аналогии с федеральным законодательством, в крае необходимо продлить до 2024 года налоговые каникулы для начинающих предпринимателей и расширить перечень видов деятельности при использовании упрощенной и патентной систем налогообложения.
Комментарии
Точно уронят
может не надо, а? если они возьмутся нам хана
Административный восторг!
Он это сам придумал или старшие соратники по партии надоумили?
Далеко не все виды деятельности подпадают под патенты.
В нашей ООО прогнозируем увеличегие налогов в 5-10 раз.
Будем как-то выживать...
Для федеральных сетей ничего не изменится, а мелочевка многая вымрет
Деление на группы в зависимости от населения феерическое.
Сами пробовали читать?
У нас помощь для предринимателей.. Это нагнуть, простимулировать и ободрать. Ждём нового года.
И сразу захотелось сказать: "А может, не надо? Может, мы как-нибудь сами, по-маленечку?."