Анфиса Чехова в прозрачном белье показала горячее фото из ванной

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова на отдыхе в Турции решила порадовать мужскую часть своих подписчиков и сделала откровенный снимок из ванной отеля в Каппадокии. Их она разместила на своей странице в Instagram.

Чтобы подчеркнуть достоинства фигуры, она выбрала прозрачное белье и ракурс со спины.

Журналистка призналась, что были и более горячие снимки, но их не пропустила цензура.

"Кажется "Инстаграм" начал банить полуголые фото. А я так хотела порадовать 35% моей мужской аудитории, – написала Чехова. – Они ведь пишут в директ: мол, Анфиса, вы все духи женские рекламируете, косметику и постельное белье, а про нас, мужиков, забываете".

Анфисе Чеховой 21 декабря исполнится 43 года. Разведена. Воспитывает восьмилетнего сына. На телевидении получила широкую известность как ведущая передач, направленных на взрослую аудиторию, в том числе "Секс с Анфисой Чеховой" на ТНТ и "Спокойной ночи, мужики" на ДМВ. Пробовала себя в роли актрисы в нескольких фильмах и сериалах.