Минобороны Украины назвало причину крушения самолета Ан-26

Самолет Ан-26, который потерпел крушение под Харьковом, при приземлении мог зацепиться крылом за землю. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

По его словам, об этом свидетельствуют результаты предварительного анализа. Таран отмети. что на месте был обнаружен бортовой самописец. Окончательные выводы о трагедии можно будет сделать после его расшифровки. Министр обороны считает, что основной причиной крушения может быть не отказ двигателя, а отказ одного из датчиков в нем.

Таран уточнил, что Ан-26 выполнял плановый обучающий полет для курсантов. За штурвалом находился пилот-инструктор, пишет военное ведомство.

Напомним, что крушение самолета произошло вечером 25 сентября. Известно, что 25 из 27 человек, которые были на борту, погибли.