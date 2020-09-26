Главврач краевой больницы скорой помощи записал видеообращение к жителям региона

Главврач алтайской Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи Андрей Макин записал видеообращение к жителям региона. Он попросил соблюдать санитарные правила и рассказал, как работают врачи.

По его словам, ежедневно в больницу поступают 120 человек. Для безопасности пациентов и сотрудников, все вновь поступающие находятся в специальном обсерваторе.

Макин посоветовал пить чай с лимоном и шиповником, кушать аскорбинки, носить маску, соблюдать личную гигиену и избегать массового скопления людей. Он отметил, что таким образом люди смогут избежать резкого роста числа зараженных и завершить распространение инфекции быстрее.