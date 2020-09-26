Главврач краевой больницы скорой помощи записал видеообращение к жителям региона

Главврач алтайской Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи Андрей Макин записал видеообращение к жителям региона. Он попросил соблюдать санитарные правила и рассказал, как работают врачи.
По его словам, ежедневно в больницу поступают 120 человек. Для безопасности пациентов и сотрудников, все вновь поступающие находятся в специальном обсерваторе.
Макин посоветовал пить чай с лимоном и шиповником, кушать аскорбинки, носить маску, соблюдать личную гигиену и избегать массового скопления людей. Он отметил, что таким образом люди смогут избежать резкого роста числа зараженных и завершить распространение инфекции быстрее.
Комментарии
он прав, бравада ни к чему
Все верно сказал!
Завершить распространение инфекции до сих пор не удалось, и в ближайшем будущем не предвидится. Врач сам без маски. При 4 заболевших куча ограничений, в данный момент - только маска в магазине( да и то у же спустя рукава на это смотрят). Никуда корона уже не денется. до изобретения вакцины и массовой вакцинации. Надо учиться жить с этим моментом.
26.09.2020 18:59
Пионер
Врач сам без маски.
Он в своём кабинете. Действительно тебе нужно похмелиться.
Какие-то "4 заболевших ... ", "до изобретения вакцины"
Совершенно бессвязный текст.
Цепура на шее неплохая.